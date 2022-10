Bairros Saudáveis, ou “de como com pouco se consegue fazer muito”

Pode mesmo mudar-se o mundo, um passo de cada vez. Mesmo que os objectivos de mudança pareçam grandiosos, e distantes, como aqueles da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adoptada por todos os Estados-membros das Nações Unidas em 2015. Um pequeno programa público, com uma dotação orçamental de dez milhões de euros, que vigorou durante um ano, conseguiu apoiar 240 projectos, de norte a sul do país, e ter impacto em cada um dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fixados pela agenda das Nações Unidas.

Isso é o que já se consegue saber do programa Bairros Saudáveis, cuja execução dos projectos terminou formalmente em Outubro, mas cujo prazo de conclusão vai ser prorrogado. A equipa coordenadora do programa, liderado por Helena Roseta, aguarda os resultados de duas avaliações independentes para apresentar ao Governo uma proposta para a realização de uma segunda edição. Uma das avaliações está a ser feita pela Plataforma ODS Local, que vai permitir aferir que peso teve cada medida apoiada na concretização desses mesmos objectivos.

De acordo com o Governo, o Programa Bairros Saudáveis “revelou-se um projecto participativo e multissectorial, com impacto diferenciador nos locais em que foi ou está em implementação”. Por isso, “o Ministério da Saúde considera que é uma mais-valia a sua continuação, estando referida no relatório do Orçamento do Estado para 2023 a intenção de dar continuidade ao investimento neste programa”, sublinhou ao Azul fonte do gabinete do ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Criado por uma resolução de Conselho de Ministros publicada a 1 de Julho de 2020, durante a fase aguda da pandemia de covid 19, o programa Bairros Saudáveis está agora a entrar na fase final de avaliação. O prazo oficial para que os promotores dos 240 projectos financiados no âmbito do programa Bairros Saudáveis dessem por concluídos os seus projectos terminou a 10 de Outubro.

Com a entrega dos relatórios finais poderão aceder à ultima tranche (10%) do financiamento que lhes foi atribuído. Mas a execução do programa, e as avaliações intercalares a que já foram submetidos, já demonstrou como uma pequena verba — o máximo recebido por cada projecto foi de 50 mil euros — pode permitir fazer muito, e resolver pequenos problemas, que pareciam grandes e intransponíveis.

Foto A equipa coordenadora do programa, liderado por Helena Roseta, pretende apresentar ao Governo uma proposta para a realização de uma segunda edição Daniel Rocha

Das Hortas do Mar a uma casa na árvore

Entre os projectos aprovados estão iniciativas tão díspares como a que viabilizou um programa de envelhecimento activo proposto pela comunidade de Baldios de Oliveira de Frades (“Benfeitas: BenViver, BenEnvelhecer”; a que permitiu a construção de uma horta num bairro social de Espinho, (“Hortas do Mar”); a que ensinou mulheres a fazer pequenas reparações em casa ( “Mulheres em Construção"); a que criou um projecto comunitário numa aldeia com 58 habitantes em Campo Maior (“Ouguela Convida”); a que atenuou o isolamento social de crianças e jovens ciganos no bairro de Ervideiros, em Aveiro, com a construção de uma casa na árvore sonhada pelas crianças (“Levantar a Pedra para Construir Pontes”); ou a que promoveu a melhoria das condições sanitárias do Bairro das Pedreiras, em Beja, através da criação de um balneário comunitário (“Contentores2021”).

Estes são exemplos de acções avulsas, inscritas nos programas aprovados e que levantam um bocadinho o véu da diversidade do que se conseguiu fazer. Revelam ainda que o que começou por ser anunciado e pensado como um programada destinado às áreas metropolitanas com o especial intuito de ajudar a prevenir pandemias como a de covid -19, promovendo melhorias das condições sanitárias e de habitabilidade, evoluiu para um programa verdadeiramente nacional, que chegou a todos os territórios.

Mesmo que os projectos ainda não estejam concluídos, nem avaliados, Helena Roseta garante que já é possível fazer um balanço muito positivo. Em primeiro lugar, e sobretudo, pelas características que conseguiu construir e que, deseja a arquitecta, possam ser replicadas no futuro em muitos outros programas. “Mostramos que é possível fazer muito com pouco”, argumenta.

“Mais importante do que a resolução imediata dos problemas, como pode ter sido compor um telhado, instalar rampas de acesso ou fazer hortas comunitárias, pode ser o facto de se ter deixado uma rede montada, e que se tenha permitido uma capacitação que, esperamos nós, possa perdurar”, diz ao Azul Helena Roseta, a coordenadora nacional deste programa.

Ninguém se pode candidatar sozinha

O Bairros Saudáveis é um programa participativo que obriga a parcerias na origem da candidatura. “Ninguém se pode candidatar sozinho. E essas parcerias são abertas, podem incluir parceiros informais, voluntários, enfim, não apenas entidades juridicamente constituída”, explica Helena Roseta. Esta característica fez uma enorme diferença, porque se conseguiu trazer para o programa uma franja da população que muitas vezes ficava de fora.

Outra característica foi a flexibilidade do programa. Os regulamentos existem, foram muito discutidos e amplamente trabalhados. “Mas o regulamento não é um dogma. Nós cumprimos as regras do regulamento, mas há uma norma do regulamento que permite à entidade responsável ajustar a realidade. E isso tem sido feito, nomeadamente nas datas, que tiveram de ser prolongadas”, recorda a coordenadora nacional.

O Bairros Saudáveis “é um programa claramente transversal e intersectorial” e que conseguiu a proeza de funcionar mesmo quando ao barulho estavam sete ministérios. Funcionou, explica Roseta, “porque as tomadas de decisão foram sempre horizontalizadas, sem hierarquias”, e porque no centro de todas as decisões estiveram sempre os destinatários dos programas, as pessoas.

“Nós não falamos de público-alvo. Falamos de destinatários, e destinatários são todos. O programa atingiu 140 mil pessoas, crianças, jovens, adultos em idade activa, idosos, mulheres…”, enumera Helena Roseta, acrescentando que desde Outubro do ano passado que há 339 pessoas que tiveram um contrato individual de trabalho e que estão a ser pagas total ou parcialmente pelo programa Bairros Saudáveis, refere a coordenadora.

Mas há indicadores menos mensuráveis que, de acordo com Helena Roseta, podem ser catalisadores de ainda maior impacto. “Acredito que a capacitação que se procurou fazer durante a montagem e a execução deste programa, a informação que se criou e que está toda disponível, de forma transparente, e as redes que se criaram podem ser uma boa semente para o futuro, e para novos projectos”, argumenta.

Nas respostas enviadas ao Azul, o gabinete de Manuel Pizarro refere que a equipa de coordenação do programa já se reuniu com o ministro da Saúde: “[Há] um total e completo alinhamento para os próximos passos, designadamente quanto à adequada conclusão do programa, que exigirá uma prorrogação do prazo inicialmente definido e aos contornos para o lançamento de uma nova edição, dando continuidade aos objectivos do Governo operacionalizados também a partir deste programa, que podemos considerar de enorme sucesso.”