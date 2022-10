Timor-Leste exige novos documentos nas fronteiras aéreas para controlar exploração laboral

O Governo de Timor-Leste definiu uma nova regra para os cidadãos timorenses que pretendem sair do país. A partir desta segunda-feira, dia 24, todas as pessoas que desejam imigrar têm de verificar os seus documentos junto dos serviços de emigração do Aeroporto Nicolau Lobato, para que seja possível confirmar os critérios do país de destino. “Se quiserem sair [de Timor-Leste], tem de ser legalmente através da nova secretaria de Estado para as Comunidades Externas”, explicou o vice-ministro da Administração Estatal de Timor-Leste, Lino de Jesus Torrezão, ao PÚBLICO, à margem da sessão de encerramento da XXXVIII Assembleia Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), esta quinta-feira em Lisboa.