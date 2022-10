Portugal é o terceiro país da UE com maior aumento de mortes no trabalho

Portugal está entre os países da União Europeia (UE) onde mais aumentou o número de pessoas que morreram depois de terem tido algum acidente no trabalho, quando comparados os óbitos ocorridos em 2019 com os de 2020. De acordo com um estudo sindical levado a cabo pela Confederação Europeia de Sindicatos (ETUC, na sigla em inglês) e divulgado nesta sexta-feira, Portugal registou 131 acidentes fatais em contexto laboral em 2020. Isso significa que morreram mais 27 pessoas por acidentes de trabalho em 2020 do que no ano anterior.