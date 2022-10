O Brasil pode entrar na próxima semana num regime autoritário, caso o actual Presidente da República seja reeleito. Não é tempo de quaisquer subtilezas semânticas. As obras recentes de Lia Rodrigues, Emicida, Lilia Schwarzc, os filmes Aquarius e Bacurau já tinham dado o alerta. As instituições democráticas serão asfixiadas, o direito de cidadania será restringido, a natureza será explorada e o extractivismo será a base da exploração dos recursos naturais. Tudo será feito pelos aliados do actual Presidente fortemente incentivados por ele dadas as dificuldades de sobrevivência de contrapesos democráticos.