Há, mas é verde

O anúncio do gasoduto “verde” entre Barcelona e Marselha é uma história mal contada e se foi calculada ainda não o vimos. Em primeiro lugar estamos sem saber porque foi abandonado o projecto anterior Midcat, para transportar gás natural pelos Pirenéus, sendo certo que as interligações energéticas na Europa são necessárias e que muita água ainda irá passar por pontes e barragens antes de o gás natural ser banido, como muito bem comportadamente já fizemos com as nossas centrais de carvão.

Depois, fazer um investimento desta natureza para algo que ainda não existe em dimensão que se veja, nem em produção, nem em utilização…!? Alguém fez as contas? E qual o papel de Portugal neste negócio? O hidrogénio verde é feito simplesmente a partir da eletrólise da água usando electricidade de origem renovável. Por alma de quem vamos fazer isso aqui e enviar o hidrogénio a milhares de quilómetros? Não temos excedente de renováveis e a França até tem electricidade barata a partir do seu parque nuclear. Alguém fez as contas a que custo o gás chegaria ao destino? Será economicamente viável? Ou vamos fazer as contas depois de se gastar uma pipa de massa no gasoduto?

Ou será isto apenas uma forma “esperta” de fazer um investimento em infra-estrutura de gás natural, pintado-o de verde, para poder ser mais facilmente aceite e financiado? De qualquer forma, Portugal, seja pelo singelo terminal de Sines, seja pelo hipotético parque de produção de hidrogénio verde, que não existe nem se sabe como nem quando existirá, não tem nada a ganhar com isto. Apenas uma excelente oportunidade para queimar dinheiro.

Carlos J F Sampaio, Esposende

A banca e a crise do crédito

Tive o gosto de ser colega de Vítor Bento no Banco de Portugal, com quem sempre mantive as mais cordiais relações, o que, obviamente, não significa que estejamos de acordo em tudo.

Vem isto a propósito do artigo publicado no PÚBLICO de ontem em que se afirma que, ouvido numa comissão parlamentar acerca das medidas de renegociação forçada que o Governo estará preparando para fazer face às crescentes dificuldades dos clientes em fazer face aos empréstimos à habitação que contraíram, Vítor Bento terá alertado não só “para o risco de medidas paternalistas que possam conduzir os agentes económicos e empresas e famílias a descuidar futuramente a sua prudência natural e a desatender aos riscos das suas escolhas futuras”, mas ainda “para o risco de algumas medidas (…) serem prejudiciais para os credores mas também para os devedores, pela marcação desses créditos (…) como de risco, o que (…) pode dificultar a capacidade dos particulares em aceder a outros créditos, até mesmo a um cartão de crédito, fora do processo em que decorreu essa renegociação”.

Quanto ao primeiro argumento, limito-me a recordar (e Vítor Bento deve, certamente, estar bem recordado de como, em resultado das minhas funções no Banco de Portugal, eu sei bem do que falo por ter estado muito por dentro de todo o processo de elaboração da legislação europeia no sector financeiro) que quando, nos anos 1990, a Comissão Europeia propôs a adopção de uma directiva relativa aos Sistemas de Garantia de Depósitos, o lobby bancário europeu desenvolveu os maiores esforços para obstar a essa aprovação, tendo como um dos seus principais argumentos o de que a existência de um tal sistema de garantia iria desresponsabilizar os depositantes que, confiados nele, deixariam de ter cuidado na escolha do banco a quem confiariam as suas poupanças. Era o chamado moral hazard. Felizmente, esta oposição foi vencida, a directiva foi adoptada e transposta para as legislações nacionais e, como era de esperar, não se confirmaram as profecias de desgraça anunciadas pela European Banking Association.

Quanto ao segundo argumento, consistente na ameaça velada (evito a palavra chantagem) de que a renegociação dos créditos irá prejudicar, mais do que facilitar, a vida dos mutuários: francamente, Vítor Bento, pela deselegância que traduz nem parece seu! E, além disso, se ao contrair um empréstimo o cliente assume os seus riscos, por que razão não hão-de também os bancos assumir os seus?

Jorge Santos, Lisboa

Lucros da Galp

Grosso modo podemos afirmar que a sigla Galp não passa de um ‘Gang que Assalta Literalmente Portugal’, sem que ninguém lhe ponha cobro, e aos demais intervenientes. Numa altura de pandemia de guerra e fome, como é possível obter-se um lucro de 608 milhões de euros numa subida abrupta de 86%? Como se pode explicar esta situação, senão de escandalosa, imoral e chocante?

José Amaral, Vila Nova de Gaia