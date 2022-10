Especialista russo desmente Kremlin: “Não há provas de ‘bombas sujas’ na Ucrânia”

Pavel Podvig falou ao PÚBLICO sobre o risco do uso de armas nucleares na Ucrânia. Investigador independente integra o Instituto das Nações Unidas para Investigação sobre Desarmamento.

Nos últimos 27 anos, Pavel Podvig dedicou-se ao estudo intensivo das armas nucleares à disposição da Rússia, a maior potência nuclear se se considerar apenas o número de ogivas. O investigador russo, colaborador do Instituto das Nações Unidas para Investigação sobre Desarmamento, foi um dos responsáveis pelo mapeamento dos locais onde estão armazenadas as armas russas, bem como dos locais onde estas podem ser accionadas – informação vital para os países ocidentais conseguirem antecipar um eventual ataque ordenado pelo Kremlin. Mas qual é a probabilidade real de Putin avançar com um ataque nuclear sobre a Ucrânia, ele que esta quinta-feira garantiu que não está a equacionar o uso de armas nucleares, por não fazer “sentido, quer política quer militarmente”?