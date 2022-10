Vamos ser ingénuos e acreditar que ainda há esperança

O mundo que se conta a partir do que se diz.

“Preocupam-me as prioridades erradas da nova onda progressista e também há uma direita mais preparada: hoje está prevenida, articulada e como recursos infinitos. (…) Dito isto, há sinais de esperança: pela primeira vez na história, as quatro maiores economias da América Latina terão governos de esquerda: Brasil, Colômbia, México e Argentina.” Rafael Correa, ex-Presidente do Equador