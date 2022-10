Isaltino Morais diz que contratação de parcerias público-privadas cumpriu regras

Autarca está acusado do crime de prevaricação num processo que envolve parcerias público-privadas. Isaltino Morais e outros arguidos estão a pagar do seu bolso a digitalização do processo.

Depois de ter sido acusado de prevaricação de titular de cargo político num processo relacionado com parcerias público-privadas em mandatos anteriores como autarca de Oeiras, Isaltino Morais diz que “todos os procedimentos relativos às parcerias público privadas em causa foram efectuados no cumprimento das regras legais aplicáveis e pelas entidades com competência para o efeito”.

Soube-se na quinta-feira, que o autarca, juntamente com os antigos autarcas de Mafra, José Ministro dos Santos, e de Odivelas, Susana Amador (que actualmente é deputada), está acusado do crime de prevaricação na sequência de parcerias público-privadas institucionais que firmaram entre 2006 e 2012 com uma empresa de construção civil para erguerem equipamentos como centros de congressos, escolas e centros geriátricos. Como não podiam ultrapassar níveis de endividamento que já estavam quase esgotados, diz o Ministério Público que estes autarcas recorreram a este expediente, que passava por pagarem o aluguer dos equipamentos à firma em causa, a Manuel Rodrigues Gouveia MRG – Engineering & Solutions, durante 25 anos, findo o qual os municípios se tornariam seus donos.

O pagamento das rendas ao longo desses 25 anos “implicava um custo maior para o município quando comparado com o custo de construção dos equipamentos com recurso a uma empreitada de obra pública”, salienta o Ministério Público.

Ora, em comunicado, Isaltino Morais diz que “não há qualquer fundamento para afirmar que o município de Oeiras ficou lesado pela contratualização das referidas parceiras, tendo em conta o desfecho dos processos”. Diz ainda o autarca que quando foi dada nota de “problemas existentes no funcionamento dessas parcerias, atribuíveis, basicamente, às falhas no financiamento que estava contratualizado com CGD”, tomou, em 2011, “medidas tendentes à verificação das questões suscitadas e ao reforço da garantia da boa execução de todos os trabalhos em cursos por parte das duas sociedades envolvidas”.

Por agora, Isaltino Morais diz estar a fazer a “análise respectiva” de todo o processo e que só depois estará “em condições de tomar posição sobre os factos que [lhe] são imputados e sobre a respectiva qualificação”, que fará “no tempo e nos locais apropriados com a devida fundamentação”. E adianta que nunca foram realizadas buscas na sua casa ou no seu gabinete na câmara.

Reforça ainda que a constituição das duas PPP “foram precedidas de concurso público para escolha do parceiro privado e por júri absolutamente independente” e que não teve “qualquer participação em todo o processo de constituição dos referidos parceiros, para além do facto de ser presidente da câmara à data de constituição dos mesmos”.

O crime de prevaricação é punível com pena de prisão que pode ir dos dois aos oito anos.

Isaltino obrigado a contratar empresa para digitalizar processo

Isaltino Morais e outros arguidos estão a pagar do seu bolso a digitalização de parte significativa do processo em que são arguidos, revelou o advogado do autarca, Rogério Alves. Motivo: “O Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa disse-nos não ter capacidade para digitalizar todo o inquérito”.

Por essa razão, explica o ex-bastonário dos advogados, o autarca e outros arguidos, entre os quais se encontram os ex-presidentes das câmaras de Odivelas e de Mafra, contrataram uma empresa que está neste momento no DIAP a fazer cópias digitais de parte significativa dos anexos do processo, que são cerca de cem, uma vez que os 15 volumes que constituem o processo principal foram todos já digitalizados pelos serviços do Ministério Público e entregues aos visados.

Os custos daquilo a que Rogério Alves chama, de forma irónica, uma parceria público-privada são elevados, mas não existe grande alternativa, uma vez que parte dos arguidos tencionam pedir a abertura de instrução do processo, uma fase facultativa que visa o arquivamento das suspeitas antes de o caso chegar a julgamento, através de uma espécie de pré-julgamento realizado por um juiz de instrução. E têm menos de um mês de prazo para o poderem fazer.

Para se inteirarem de todo o material recolhido contra si pelo Ministério Público não lhes resta outra alternativa senão esta, uma vez que a consulta do processo nas instalações do DIAP e nos seus horários de funcionamento seria demasiado morosa. O PÚBLICO está a tentar saber junto do Ministério Público o que motivou esta incapacidade de fornecer cópias digitais de todo o processo aos arguidos.

O problema é que este expediente usado para mostrar obra feita aumentou em vários milhões a despesa pública, tendo dado a ganhar ao parceiro privado quantias astronómicas. Pelas contas do Ministério Público, no caso das obras feitas em Odivelas, por exemplo, a margem de lucro da MRG na operação destinada a erguer uma escola e um pavilhão municipal rondou os 51%.