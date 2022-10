Barbara Moreira – a sonhadora de Ima do Jarmelo

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até Ima do Jarmelo, uma pequena aldeia do concelho da Guarda e que tem pouco mais de quatro dezenas de habitantes, para conhecer Bárbara Moreira. Nascida e criada no Porto, formou-se em marketing, trabalhou em Londres, teve sempre uma vida urbana. Mas em 2018, com 28 anos de idade, mudou-se para Ima do Jarmelo para concretizar o projecto LAR, um projecto de apoio à integração de migrantes e refugiados e que neste momento está a acolher quatro famílias.

Bárbara convenceu os moradores da aldeia a cederem casas e terrenos, fez parcerias com mecenas e contratos de prestação de serviços e criou na aldeia vários postos de trabalho. Neste momento, entre os moradores da aldeia de Ima há gente que saiu do Uganda, da Nigéria e da Costa do Marfim.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo.