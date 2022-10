Elon Musk é o novo dono do Twitter. Primeira medida foi despedir altos executivos

O homem mais rico do mundo é o novo dono do Twitter. A primeira medida de Elon Musk terá sido despedir o director executivo, o director financeiro e o todo o conselho geral da empresa, avança a agência de notícias Associated Press, O alegado despedimento acontece a poucas horas do prazo estabelecido por um juiz para que fosse finalizado o acordo na sexta-feira [hoje em Lisboa].

Espera-se que as grandes mudanças de pessoal sejam a primeira de muitas a realizar por Musk, que prometeu aumentar a base de utilizadores e as receitas da rede social.

No início do dia, Musk tentou acalmar os anunciantes do Twitter, dizendo que está a comprar a plataforma para ajudar a humanidade e não quer que esta se torne uma “paisagem infernal livre para todos”.

A mensagem parecia destinar-se a abordar as preocupações dos anunciantes - a principal fonte de receitas do Twitter - de que os planos de Musk para promover a liberdade de expressão, através da redução da moderação de conteúdo, vão abrir a porta a mais toxicidade ‘online’ e afastar utilizadores.

"A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça comum da cidade digital, onde uma vasta gama de crenças pode ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência”, escreveu Musk, numa rara mensagem longa.

E concluiu: “Existe actualmente um grande perigo de os meios de comunicação social se dividirem em câmaras de eco de extrema direita e de extrema esquerda que geram mais ódio e dividem a sociedade”.

O prazo de sexta-feira para fechar o negócio foi ordenado pelo tribunal no início de Outubro. É o último passo de uma batalha que começou em Abril com Musk a assinar um acordo para adquirir o Twitter, seguindo-se um recuo, levando o Twitter a processar o empresário.

Esta quarta-feira, Elon Musk entrou na sede daquela rede social em São Francisco, nos Estados Unidos, com uma pia.

Numa publicação no Twitter, o filantropo, que tem três nacionalidades diferentes (sul-africano, canadiano e norte-americano), escreveu: “Entering Twitter HQ - let that sink in!”, que em português traduz-se para algo como “A entrar na sede do Twitter – reflictam”.

O empresário também mudou o seu perfil no Twitter, referindo-se como “Chief Twit”, sendo que em inglês “twit” significa “idiota”, e mudou a sua localização para a sede da rede social em São Francisco, dando indícios da conclusão do negócio.

Segundo o Wall Street Journal, os bancos participantes no financiamento da operação começaram a enviar o dinheiro.

Além disso, a Bolsa de Valores de Nova Iorque avisou que as ações do Twitter foram suspensas antes da abertura das negociações esta sexta-feira.