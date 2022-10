Elon Musk engaiolou o Twitter

As redes sociais mais influentes no mundo democrático são propriedade dos dez homens mais ricos dos EUA, e as redes sociais mais influentes nas ditaduras são propriedade desses regimes autoritários. O espaço público que as redes sociais podem e devem ser transformaram-se num campo de batalha onde utilizadores e robots se digladiam sem se perceber quem é quem e no qual a qualidade da liberdade de expressão depende da simpatia do proprietários por aquilo que é proferido ou partilhado.