Rihanna lança primeiro single em seis anos e é para um super-herói

O tema fará parte da banda-sonora da sequela do filme Pantera Negra , que será lançada a 11 de Novembro. É uma homenagem terna a Chadwick Boseman, que foi o célebre herói da Marvel no cinema.

Rihanna já tinha recorrido às redes sociais no começo da semana para avisar que estava de volta mas, esta sexta-feira, concretizou o regresso da melhor maneira possível – lançou o primeiro single em seis anos.

Lift me up foi escrito para a sequela de Pantera Negra (2018), Black Panther: Wakanda Forever, e com ele a cantora e compositora pretende homenagear o actor Chadwick Boseman, que morreu em Agosto de 2020, aos 43 anos, e que foi o protagonista deste que é um dos filmes mais aclamados do universo da Marvel, dirigido por Ryan Coogler.

A intenção de Rihanna foi confirmada não pela cantora, mas pelo realizador: “Honestamente, acho que foi o Chad”, disse Coogler, aqui citado pela televisão britânica BBC. “Rihanna deixou muito claro que aceitou [participar na banda-sonora] por ele.”

Boseman, actor em filmes como Da 5 Bloods: Irmãos de Armas, 21 Pontes e Get On Up – A História de James Brown, morreu quatro anos depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro no cólon.

Lift me up é uma canção com muitas assinaturas: os créditos incluem Rihanna, Coogler, a cantora-compositora nigeriana Tems, e o compositor sueco Ludwig Göransson, que trabalhara já no primeiro filme.

“Nós sabíamos que [Rihanna] chegou a uma fase da vida em que está concentrada em coisas diferentes – nos negócios, na maternidade, que é um tema central neste filme –, mas tínhamos esperança [de que ela aceitasse]”, acrescentou o realizador à BBC.

É a voz de Rihanna que ouvimos cantar: “Levanta-me, segura-me, mantém-me perto, são e salvo/ Segura-me quando fores dormir, mantém-me no calor do teu amor quando partir, mantém-me são e salvo”.

Desde 2016, e do álbum Anti, que a cantora e compositora nascida na ilha de Barbados não “participava” num original em que aparecesse em primeiro plano.

Nos últimos seis anos, Rihanna colaborou com artistas como PartyNextDoor, Kendrick Lamar e N.E.R.D., participou como actriz no filme Ocean’s 8 e dedicou-se, sobretudo, a negócios fora da indústria da música, investindo na roupa e na cosmética. Dizem os especialistas de moda que a sua marca, a Fenty, tem sido muito importante para levar mais diversidade – de formas, de tamanhos, de raças e de etnias – a um mundo que tantas vezes a ignora.

Durante este período, mais precisamente em Maio último, a cantora de 36 anos também foi mãe pela primeira vez – Rihanna e o rapper A$AP Rocky são pais de um rapaz.

“Depois de falar com Ryan e de perceber que direcção levaria o filme, quis escrever algo que fosse como um abraço terno a todas as pessoas que perdi na vida”, explicou Tems, compositora principal, num comunicado de imprensa a que esta sexta-feira faz referência o diário espanhol El País. “Tentei imaginar o que sentiria se pudesse cantar para elas agora e mostrar-lhes o muito que ficou por fazer. Rihanna tem sido uma inspiração para mim, poder ouvi-la cantar esta canção é uma honra.”

Black Panther: Wakanda Forever deverá chegar aos cinemas americanos a 11 de Novembro e tem no seu elenco actrizes como Letitia Wright e Lupita Nyong'o. A banda-sonora estará disponível sete dias antes.