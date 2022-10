João Vaz assinala com “programa festivo” 25 anos à frente de um órgão histórico

Foi em 1997 que o organista, concertista e professor João Vaz foi convidado para assumir a titularidade do órgão da Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. Desde então, passou um quarto de século e, para assinalar a data, foi organizado um concerto com um programa-surpresa que João Vaz garante que será um “programa festivo”. Está marcado para este sábado, 29 de Outubro, às 19h, naquela igreja, com entrada livre concionada à disponibilidade do espaço.