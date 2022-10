As plantas falam e são as nossas jardineiras — o mundo segundo Emanuele Coccia

Não podem mudar de sítio, não caminham, não voam. As plantas “parecem ausentes, como que perdidas num longo e surdo sonho químico”, mas são elas que “fazem mundo”. O mundo é, “para a grande maioria dos organismos, o produto da vida vegetal, o produto, desde tempos imemoriais, da colonização do planeta pelas plantas”. Foram elas que “transformaram para sempre o rosto do nosso planeta”, ao encher a atmosfera de oxigénio — podemos agradecer à fotossíntese a nossa existência. A descrição é de Emanuele Coccia: está em A Vida das Plantas — Uma Metafísica da Mistura, livro de culto do filósofo italiano.