Dez boas notícias sobre clima num mundo em crise

EUA comprometem-se mais com a luta climática com IRA



Os EUA aprovaram a Lei de Redução da Inflação (Inflation Reduction Act) que, apesar do nome, contém as medidas climáticas mais abrangentes da história americana. Através de créditos fiscais e outros incentivos às energias renováveis, compra de veículos eléctricos e captura e armazenamento de carbono, a lei visa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa dos EUA para 40% abaixo dos níveis de 2005 até 2030.

