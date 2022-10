Internet fraca? Duas maneiras de expandir o sinal wi-fi em casa

A pandemia e o teletrabalho vieram expor uma fragilidade relativamente comum nas nossas casas: a má distribuição do sinal wi-fi. O router instalado pelos operadores é geralmente colocado na sala de estar ou no local mais próximo da “box” da televisão, mas esse nem sempre é o sítio mais apropriado para garantir rede em toda a casa — excluindo, à cabeça, opções como colocar o router dentro de um móvel.

E não se pense que a “pouca rede” é um problema das casas grandes, pelo contrário. São muitos os elementos capazes de interromper o sinal wi-fi, nomeadamente a proximidade a outros dispositivos electrónicos, paredes ou água. Sim, a canalização bloqueia o sinal sem fios enviado pelo router. Não são contas óbvias, mas o resultado é sempre o mesmo: a dada altura, a ligação cai ou, noutro exemplo bastante comum, o consumo de dados móveis dispara porque não nos demos conta de que o sinal wi-fi desapareceu.

As tecnologias que expandem o sinal de rede pela casa já estão bastante bem implementadas e, apesar de não serem perfeitas, oferecem garantias gerais de bom desempenho. Foi precisamente o que pudemos testemunhar com o novo repetidor da germânica Devolo.

O repetidor Wi-Fi 6 Mesh é uma peça bastante discreta e liga-se facilmente à rede doméstica existente. É (quase) “ligar e usar”, as instruções são breves e claras e em minutos o repetidor amplifica o sinal do router sem necessidade de alterações de rede ou nova palavra passe — esta tecnologia chama-se mesh (“rede única”, numa tradução livre).

Os novos repetidores da Devolo estão disponíveis em duas versões: o Repeater 3000 (99 euros) liga-se directamente na ficha de parede e permite velocidades de transmissão até 3000 Mb/s; já o Repeater 5400 (149 euros) é uma caixa para colocar numa superfície, tem mais antenas e velocidade de transmissão até 5400 Mb/s.

Como o próprio nome indica, ambos suportam a norma Wi-Fi 6, protocolo que assegura, nos terminais compatíveis, ligações mais rápidas, estáveis e seguras. Boa parte dos telemóveis e tablets lançados nos últimos anos já dispõem deste tipo de ligação.

Foto Os repetidores têm de estar bem posicionados para garantir uma amplificação eficiente do sinal Devolo

O Repeater 5400 integra também uma tecnologia chamada BSS (Basic Service Set Coloring), particularmente útil em meios onde existem muitos routers (nos grandes blocos habitacionais, por exemplo) e respectivos sinais, que tendem a sobrepor-se, degradando as ligações. O BSS permite que vários pontos de acesso possam utilizar a mesma banda de frequências sem perdas de desempenho. O 5400 pode também ser usado como ponto de acesso, substituindo o router enquanto emissor primário de sinal wi-fi.

O uso de repetidores exige algum cuidado na colocação e, na verdade, adequam-se melhor a espaços abertos. Num teste real numa casa de 65 metros quadrados, com o router posicionado mais ou menos a meio, só conseguimos bom sinal em metade da casa e, na outra metade, o Repeater 5400 apenas consegue ampliar uma fracção (menos de metade) do sinal disponível junto ao router. Por outras palavras, não são de esperar milagres: se o sinal não for minimamente forte e estável no local onde colocamos o repetidor, não vamos conseguimos grandes melhorias na expansão do sinal.

Neste exemplo, o “obstáculo” é uma parede onde passam vários canos com água. Para estes casos mais difíceis, quando não se consegue uma “linha de vista” entre o repetidor e o router, a opção pode ser a tecnologia “powerline”. Popularizada principalmente como interface de rede para habitações com vários pisos, é uma tecnologia já bastante desenvolvida que usa os cabos da rede eléctrica da casa como meio de distribuição de sinal. Funciona ligando-se um receptor à ficha de parede junto ao router e, noutra ou noutras tomadas de outras divisões, os receptores que vão transmitir o sinal wi-fi — aos quais podem ser ligados também dispositivos por cabo Ethernet.

Foto A tecnologia powerline utiliza a instalação elétrica para distribuir o sinal de internet Devolo

Testámos o powerline Magic 2 Wi-Fi 6 da Devolo (a partir de 239 euros) em vários cenários (divisões), sempre com resultados muito satisfatórios. Apesar de a tecnologia powerline ser muito estável, a velocidade final está muito dependente da qualidade dos cabos e da idade da instalação. Ainda assim, mesmo perdendo velocidade comparativamente com o repetidor (cerca de metade, no nosso teste), tem um sinal mais estável.

Os sistemas Powerline e Repeater da Devolo são controlados através de uma consola no computador ou de uma app no telemóvel. A marca alemã oferece três anos de garantia em todos os produtos e actualizações de firmware durante a vida útil dos equipamentos.