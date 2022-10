Combater o fosso de género no digital é uma tarefa sem fim? Uma conversa com Maria da Graça Carvalho

Neste episódio, uma entrevista à eurodeputada Maria da Graça Carvalho e leituras feministas de Dani Bento. Siga o podcast Do Género no Spotify, Apple Podcasts ou outras aplicações para podcasts.

Neste episódio do podcast Do Género, voltamos às conversas com eurodeputadas. Ouvimos Maria da Graça Carvalho, eleita pelo PSD, que faz parte do grupo do Partido Popular Europeu no hemiciclo.

Em conversa com a jornalista Aline Flor, a eurodeputada social-democrata fala-nos sobre a transição digital que a União Europeia está a atravessar e o papel fulcral das mulheres para assegurar este processo, deixando o alerta para a urgência de corrigir o fosso de género nesta área.

Foto A eurodeputada Maria da Graça Carvalho Parlamento Europeu

Maria da Graça Carvalho faz parte de várias comissões do Parlamento Europeu, actuando como efectiva na comissão de Pescas e na comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, e ainda como suplente na comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores e na comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros.

A fechar o episódio, continuamos a nova rubrica com leituras de textos feministas. Ouvimos a engenheira informática Dani Bento, activista transfeminista, que responde ao desafio do Do Género com uma leitura de Ciberfeminismo(s), privilégio e fosso digital, um ensaio que escreveu para a revista feminista Revirada.

Siga o podcast Do Género no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts. Se gostou, deixe-nos uma classificação.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.