Toda a oposição votou contra, mas PS aprovou nova arquitectura para gabinetes da Europol e Interpol

Presidente da República avisou que recorreria aos juízes do Palácio Ratton se tivesse “alguma dúvida” sobre a constitucionalidade da nova lei que saísse do Parlamento.

A próxima palavra cabe ao Presidente da República, mas nesta quinta-feira o Chega juntou a sua voz à do PSD a pedir que Marcelo Rebelo de Sousa leve a nova arquitectura da tutela dos gabinetes nacionais da Europol e Interpol ao Tribunal Constitucional. O texto final do novo regime foi aprovado nesta quinta-feira na Assembleia da República em votação final global apenas com o voto a favor do PS. Todos os outros partidos votaram contra – tal como já tinha acontecido na comissão.