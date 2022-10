Guimarães Pinto: Cotrim acha que “tem uma imagem excessivamente elitista”

Carlos Guimarães Pinto discorda do ainda líder da IL que se demitiu por achar ser necessária, nas palavras do deputado, “outra pessoa que se consiga ligar mais com outras camadas de população”.

Carlos Guimarães Pinto, ex-líder da Iniciativa Liberal, diz que é “a última pessoa com algum tipo de autoridade para exigir que um líder de sucesso se mantenha no lugar”. Afinal, também ele se demitiu em 2019. Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, Guimarães Pinto atribui o sucesso da IL à aposta que o partido fez nos jovens.