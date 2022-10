Crias de leão foram resgatadas da Ucrânia e aguardam uma nova viagem na Polónia

Quatro crias de leão e uma cria de leopardo-negro foram transportadas da Ucrânia e encontraram segurança num jardim zoológico polaco, anunciou o Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW), após sobreviverem a ataques de drones e bombardeamentos nos primeiros meses de vida por causa da guerra.

As crias foram transferidas para organizações de resgate de animais em Kiev e Odessa na sequência da repressão do comércio de animais exóticos na Ucrânia, e estão agora no jardim zoológico de Poznan, no oeste da Polónia, à espera de uma novo destino.

"Estima-se que 200 leões vivem em casas particulares [na Ucrânia] e à medida que a guerra avança, eles enfrentam consequências cada vez mais sombrias”, disse Meredith Whitney, Gestora do Programa de Salvamento da Vida Selvagem no IFAW, numa declaração.

As três crias de leão resgatadas da Ucrânia. Uma das crias resgatados brinca com um peluche. As crias no Zoo de Poznan, na Polónia. Uma das crias a beber de um biberão no Zoo de Poznan.

O IFAW associou-se a um santuário nos Estados Unidos e a outro na Europa para cuidar das crias, que foram criadas em cativeiro e não podem ser libertadas na natureza.

O The Wildcat Sanctuary, nos Estados Unidos, já anunciou que irá acolhê-las-las. “Ficámos entusiasmados por podermos oferecer a estas crias um belo habitat e esperamos recebê-las em breve em casa”, disse Tammy Thies, a fundadora e directora executiva do santuário.