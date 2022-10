Um morto e cinco feridos em ataque em Itália. Futebolista Pablo Marí ficou ferido

Um ataque à facada num supermercado num centro comercial em Assago, junto a Milão, fez um morto e cinco feridos, três com gravidade, segundo o jornal italiano La Repubblica. O futebolista espanhol Pablo Marí é uma das vítimas.

Segundo a BBC, um suspeito de 46 anos foi detido e o motivo do ataque ainda não é conhecido. A imprensa italiana fala em problemas mentais.

A vítima mortal é um homem de nacionalidade boliviana, avançou a polícia italiana. Segundo o La Repubblica, era um trabalhador do supermercado, que foi esfaqueado pelo agressor, que terá usado uma faca que estava nos expositores. O ataque ocorreu pelas 18h30, numa altura em que o supermercado estava cheio.

O jogador espanhol de 29 anos joga no Monza, emprestado pelo Arsenal. O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, disse que o jogador está no hospital, mas parece estar bem.

“Pablo Marí tem uma lesão funda nas costas, que felizmente não atingiu órgãos vitais como os pulmões e outros. Não corre risco de vida, deve recuperar rapidamente”, disse o director do Monza, Adriano Galliano, à Sky Itália.

A cadeia Carrefour, à qual o supermercado pertence, manifestou em comunicado “a máxima solidariedade aos funcionários e clientes envolvidos no ataque e às suas famílias” e confirmou que a polícia foi imediatamente chamada e que o agressor foi detido.

A empresa também activou imediatamente “um serviço de apoio psicológico para todos os funcionários directa ou indirectamente envolvidos no incidente”.