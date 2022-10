Israel e Líbano assinam acordo em raro progresso diplomático

“Não é todos os dias que um Estado inimigo reconhece Israel”, diz o primeiro-ministro, Yair Lapid. O Presidente do Líbano, Michel Aoun, diz que nada muda na política externa do país.

Israel e Líbano assinaram um acordo definindo a fronteira marítima entre os dois países, num progresso diplomático após dez anos de tentativas patrocinadas pelos Estados Unidos – que agora tinha ainda mais interesse, porque o acordo abre portas à exploração de mais gás, que Israel poderá usar no seu mercado e ainda libertar alguma quantidade para a Europa.

O primeiro-ministro israelita, Yair Lapid, assinou o acordo após uma reunião do Governo que o aprovou. Nas declarações, focou-se na importância histórica do acordo – muitos analistas dizem que é tão importante como os acordos de Abrãao, de Israel com os Emirados Árabes Unidos, e de seguida com o Bahrein, Sudão e Marrocos, mas tem tido muito menos atenção. “Não é todos os dias que um Estado inimigo reconhece Israel”, declarou Lapid, citado pelo diário israelita Haaretz. Lapid enfrenta eleições na terça-feira, em que o partido do antigo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deverá ser o mais votado, mas não deverá conseguir uma maioria para governar.

O Líbano assumiu uma posição menos entusiástica: o acordo, disse o Presidente, Michel Aoun, depois da assinatura, “não tem dimensão política ou impacto que contrarie a política externa do Líbano”, cita a agência Reuters. Os dois países estão formalmente em guerra desde 1948.

Mas o acordo, que traz benefícios económicos para os dois países, é um bom incentivo para que não haja conflito, sublinham vários analistas.

A exploração de gás acabou por anteceder, um dia, a assinatura do acordo: a israelita Energean disse que tinha começado a extrair gás do campo de Karish, que poderá atingir o pico de produção dentro de duas a quatro semanas, dizia a empresa citada pelo jornal Times of Israel. As vendas podem começar já nos próximos dias e a capacidade máxima deverá ser atingida dentro de quatro a seis meses.

Depois de se encontrar com o speaker do Parlamento libanês, Nabih Berri, o enviado norte-americano que mediou a negociação, Amos Hochstein, disse aos jornalistas esperar que o acordo permaneça em vigor, ainda que os dois países mudem de liderança.