Sp. Braga perde em Berlim e arrisca queda para a Liga Conferência

Alemães venceram com um penálti a cerca de 20 minutos do fim e assumiram o segundo lugar do grupo, estando em vantagem para alcançar o play-off da Liga Europa.

O Sp. Braga perdeu, esta quinta-feira, o duelo directo (1-0) com o União Berlim, líder da Bundesliga, em Berlim, onde deixou em definitivo as ilusões quanto ao primeiro lugar do grupo D - e respectiva qualificação directa para os oitavos-de-final - para além de hipotecar seriamente a continuidade a Liga Europa, ficando mais perto da UEFA Conference League.

A entrada ambiciosa dos germânicos, a ameaçarem marcar no primeiro minuto de jogo, condicionou desde logo a organização bracarense, com a equipa de Artur Jorge a necessitar de algum tempo para se encontrar e conter os avanços dos berlinenses.

Superada a fase inicial, o Sp. Braga sentiu-se mais confortável e confiante com bola, embora à maior posse não correspondessem lances de interesse ofensivo. Aliás, foi preciso dobrar a primeira meia hora de jogo para o Sp. Braga visar a baliza do União Berlim, num remate inofensivo de Ricardo Horta. Verdadeiramente ameaçador foi o disparo cruzado de Abel Ruíz, pouco depois, mas desenquadrado com a baliza.

Muito pouco para uma equipa que reclamava o triunfo no grupo, objectivo alcançado pelo St. Gilloise, que ao bater o Malmö, na Suécia, garantiu o apuramento directo.

Realidade que, com o jogo a decorrer, colocava alemães e portugueses na disputa pela posição de acesso ao play-off... uma segunda escolha que numa altura destas valia mais do que a despromoção para a Liga Conferência. Com uma última ronda para continuar a alimentar esta discussão, ao Sp. Braga bastaria uma vitória para definir o estatuto no grupo. Mas a tarde estava demasiado cinzenta.

E foi com essa certeza que os minhotos surgiram na segunda metade a tentarem mais e melhores aproximações à área adversária, embora o jogo continuasse muito repartido. A diferença residia na maior agressividade dos alemães, mais fortes nos duelos e nos desarmes e rápidos nas intercepções.

O futebol mais elaborado do Sp. Braga era demasiado curto para causar problemas. Fabiano tentou à bomba, já que nem Abel Ruíz nem Vitinha encontravam condições propícias para atacar a baliza.

E foi assim que surgiu o golo do União Berlim (68'), numa grande penalidade sugerida pelo VAR, a punir mão de Fabiano. O central Knoche não facilitou e bateu Matheus, que adivinhou o lado mas não teve hipóteses para chegar à bola.

O Sp. Braga estava, então, obrigado a descortinar uma solução que impedisse os alemães de assumirem o segundo lugar do grupo, o que até final não foi possível, deixando Artur Jorge a torcer por um triunfo do St. Gilloise na última ronda, onde o Sp. Braga recebe o Malmö.