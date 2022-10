Ronaldo volta à titularidade e aos golos na vitória do United na Liga Europa

Cristiano Ronaldo regressou nesta quinta-feira à titularidade no Manchester United e aos golos, depois da polémica em que esteve envolvido, ao marcar o terceiro na vitória por 3-0 sobre Sheriff, no Grupo E da Liga Europa de futebol.

O internacional português já tinha falhado um golo de forma incrível, aos 59 minutos, ao rematar por cima da barra em posição favorável de golo, mas acabou por marcar aos 81 minutos, após um cruzamento de Bruno Fernandes e uma primeira defesa do guarda-redes ucraniano Maksym Koval.

Cristiano Ronaldo, que soma três golos esta época, regressou à equipa, após a polémica em torno da sua recusa em entrar no jogo com o Tottenham, da Premier League, e depois de ter sido afastado da partida com o Chelsea.

O triunfo do Manchester United nunca esteve em causa e iniciou-se aos 44 minutos por um golo de outro português, o lateral direito Diogo Dalot, que marcou de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, e ampliado aos 65’, por Marcus Rashford.

Não obstante o triunfo em Chipre do líder do Grupo E, a Real Sociedad, sobre o Omonia, por 2-0, o Manchester United ainda pode alcançar o primeiro lugar que dá acesso directo aos oitavos-de-final, mas para isso terá de vencer no País Basco por, pelo menos, dois golos ou mais de diferença.

No Grupo C, foi o videoárbitro (VAR) a “salvar” a Roma, de José Mourinho, de mais um empate, desta vez na Finlândia, frente ao HJK Helsínquia, ao aconselhar o árbitro, o português Tiago Martins, a rever o lance do segundo golo dos nórdicos, após um remate fantástico de David Browne, anulado por uma falta anterior do ganês Malik Abubakari.

Mourinho apostou em dois centrais, ao contrário do sistema habitual de três, e em Rui Patrício a titular na baliza, com a Roma a adiantar-se no marcador aos 41, por Tammy Abraham, mas a permitir que o HJK restabelecesse o empate aos 54, pelo médio Perparim Hetemaj.

Valeu à Roma, além do VAR, um lance infeliz do defesa finlandês Arttu Hoskonen, que fez um autogolo que deu à Roma o golo da vitória, aos 62 minutos.

No grupo G, o Nantes só conseguiu bater os azeris do Qarabag com um golo aos 90+5, pelo avançado camaronês Ignatius Ganago, que tinha entrado em campo aos 78, enquanto o Friburgo, que já tinha garantido o primeiro lugar e o consequente apuramento para a fase de grupos, empatou com os gregos do Olympiacos, aos 90+3, por Lucas Kubler, depois de ter estado a perder desde o minuto 17, devido a um golo do avançado marroquino Youseef El Arabi.

No grupo H, os franceses do Mónaco empataram a um golo na Hungria, frente ao Ferencvaros, enquanto os sérvios do Estrela Vermelha receberam e bateram os turcos do Trabzonspor, por 2-1, o que deixa tudo em aberto para a última jornada.

O Ferencvaros lidera com 10 pontos, seguido Mónaco, com sete, do Trabzonspor, com seis, e do Estrela Vermelha, com os mesmo pontos, sendo que a equipa húngara se desloca à Turquia e a equipa sérvia vai jogar ao Principado, na ultima jornada.

No Grupo F, a Lazio, mesmo desfalcada de alguns titulares, conseguiu dar a volta ao resultado frente aos dinamarqueses do Midtjylland, por 2-1, em Roma, enquanto os austríacos do Sturm Graz receberam e venceram os neerlandeses do Feyenoord, por 1-0.

A Lazio lidera com oito pontos, os mesmos do Sturm Graz, que é segundo, seguido do Feyenoord e do Midtjylland, ambos com cinco, o que deixa tudo em aberto para a derradeira jornada.

O Feyennord recebe a Lazio e para chegar ao primeiro lugar terá de vencer os romanos por dois golos de diferença, enquanto ao Midtjylland, que recebe o Sturm Graz, bastar-lhe-á ganhar por um golo na Dinamarca para chegar ao segundo lugar.