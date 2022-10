Um Tom Sobre Jobim: Stacey Kent e Danilo Caymmi numa estreia absoluta em Portugal

Nasceu de uma admiração mútua e também da admiração que ambos nutrem pela obra de António Carlos Jobim (1927-1994). Chama-se Um Tom Sobre Jobim e tem estreia absoluta em Portugal, juntando em palco o cantor e compositor brasileiro Danilo Caymmi e a cantora de jazz norte-americana Stacey Kent, já bem conhecida do público português. O primeiro concerto é esta quinta-feira em Lisboa, no Tivoli BBVA, às 21h, e o segundo será no domingo, dia 30, no Porto, na Casa da Música, às 21h30. Com eles, estarão os músicos portugueses Rui Borges Maia, Mariana Camponês (flautas) e Tatiana Leonor (violoncelo).