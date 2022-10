Quando os cientistas nos falam de ciência

Quando os cientistas procuram divulgar para lá das suas muralhas a ciência que fazem, traduzindo-a em linguagem acessível, o resultado, quando corre bem, pode ser extraordinário, como podemos já testemunhar em dois artigos do geólogo José Brilha, numa série publicada no Azul dedicada à geodiversidade.

O geólogo da Universidade do Minho explica por que razão dependemos em absoluto da diversidade geóloga para a nossa própria sobrevivência, uma vez que ela contribuiu para os inúmeros serviços que a natureza nos presta e a que por vezes, talvez distraídos, não tomamos a devida atenção. Basta pensar nos aquíferos e no seu papel no ciclo da água.

Não vamos aqui alongar-nos na conversa sobre a nossa dependência da geodiversidade, porque o resto pode ler-se no primeiro artigo de José Brilha da série "Geodiversidade, um bem comum", publicada ao sábado. O segundo texto do geólogo é um grito de alerta sobre aprendermos a viver com o que temos. Alguns números que apresenta são deveras impressionantes.

Por exemplo, para fabricar um telemóvel são usados mais de 60 elementos químicos, todos concentrados a partir de minerais explorados em vários países. Precisamos mesmo de mudar de telemóvel todos os anos? Ou que no primeiro semestre de 2021 foram registados 5,4 milhões de carros novos na União Europeia, fabricados com muitos milhões de toneladas de matérias-primas minerais. "Será que todos estes novos veículos são mesmo imprescindíveis para assegurar as necessidades de transporte dos seus proprietários?", pergunta o geólogo.

Para abrir o apetite dos leitores, entreabrimos a porta para o próximo artigo de José Brilha, que versará sobre a necessidade de termos um conhecimento geológico detalhado da superfície e do subsolo para se poder fazer um ordenamento e planeamento do território adequados. Ficarão ainda a faltar mais dois artigos.

Embora a divulgação científica da parte de cientistas junto do grande público se possa considerar ainda relativamente rara em Portugal, alguns nomes têm sobressaído. Nas áreas da conservação da natureza, em particular das plantas, temos o botânico Jorge Paiva. Aqui no Azul, no dia do lançamento desta nova secção do PÚBLICO dedicada ao ambiente e sustentabilidade, presenteou-nos com um ensaio sobre a biogeografia das cores.

Jorge Paiva tem sido uma presença assídua nas páginas do PÚBLICO, incluindo em artigos de opinião, como este sobre o incêndio devastador da serra da Estrela em Agosto e este sobre a relevância natural e cultural do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Convidamos todos a lerem os textos de Jorge Paiva na série "A biodiversidade e nós", em que alerta para o facto de a maioria dos medicamentos vir das plantas, que, ao extinguirmos outras espécies, estamos a cavar a nossa sepultura ou que, entre outros textos, os animais do meio rural se estão a afoitar até às cidades.

Também é de Jorge Paiva a série "As Árvores e Nós", em que nos diz, por exemplo, que um eucaliptal e um olival não são florestas, que as árvores das ruas são para dar sombra e despoluir o ambiente, que, ao ritmo actual, a Terra será uma "ilha" sem florestas no fim do século ou nos fala da sexualidade de plantas e animais.

Na mesma senda, Maria Amélia Loução-Martins tem publicado amiúde artigos de opinião sobre conservação da natureza, biodiversidade, ecologia, como este também para o lançamento do Azul. E, mais dirigido à defesa do património geológico do planeta, António Galopim de Carvalho, além dos inúmeros livros de divulgação científica que já publicou, é outro nome maior neste apanhado.

Tal como o é o físico Carlos Fiolhais – muitas vezes em parceria com o bioquímico David Marçal –, que escreveu igualmente para o lançamento do Azul, a 22 de Abril, o Dia da Terra, sobre o azul e verde. Falando em física, numa secção aqui ao lado, a Ciência, publicámos há dias um texto maravilhoso do químico João Paulo André. Trata-se de um excerto do seu novo livro, Irmãs de Prometeu – A Química no Feminino (Gradiva), excerto esse que tem como protagonista Lise Meitner, nome gigante da ciência que ficou de fora do Nobel por ser mulher.

Podemos ainda abrir o leque de cientistas que fazem da divulgação da ciência por cá uma arte, mencionando as múltiplas bandas desenhadas que João Ramalho-Santos e a sua equipa têm publicado, estas mais dedicadas à biologia celular e molecular e questões de saúde, incluindo nas páginas do PÚBLICO. Recordamos apenas a última sobre as vacinas.

Cientistas em Portugal a divulgar a ciência ainda não são um batalhão, mas que já são vários, já. E bons.