Profissionais preocupados com falta de meios para tratar doentes com cancro da mama

Investigação quis compreender as múltiplas dimensões da doença, desde a percepção das doentes aos profissionais de saúde. Entre as barreiras identificadas estão o número insuficiente de profissionais e a falta de recursos técnicos para meios complementares de diagnóstico e terapêutica.

A insuficiência de recursos para fazer face à procura de cuidados é uma das preocupações dos profissionais de saúde que tratam doentes com cancro da mama e que é partilhada por gestores e administradores. Entre as barreiras identificadas, através de um estudo que quis compreender as múltiplas dimensões da doença, desde a percepção das doentes aos profissionais de saúde, estão o número insuficiente de profissionais e a falta de recursos técnicos para meios complementares de diagnóstico e terapêutica, importantes para o diagnóstico e para perceber em que fase está a doença.