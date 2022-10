“Querem competir com o Chega? Têm que crescer muito, ó meninos!”

A mais recente obsessão de António Costa é espalhar a notícia de que a Iniciativa Liberal está a caminho de se transformar em qualquer coisa parecida com o Chega. Disse-o no dia seguinte a João Cotrim de Figueiredo ter anunciado a saída da liderança e insistiu no debate do Orçamento do Estado, depois de uma intervenção dura do ainda líder da IL: “Quando quer competir com o deputado André Ventura, fica aquém, não consegue. Compreendo que queira dar voz a outro que se possa assemelhar mais ao deputado André Ventura.”