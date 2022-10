Terminaste a licenciatura? A INOV Contacto tem 200 vagas para estágios remunerados lá fora

O programa INOV Contacto, criado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP Portugal Global), está à procura de jovens com formação superior em qualquer área de estudos para realizarem estágios fora de Portugal, a partir de Janeiro de 2023.

A 26.ª edição do programa apresenta cerca de 200 estágios remunerados, em que o jovem tem direito a uma bolsa de 877,62 euros, subsídio de refeição (104,94 euros) e de alojamento (que depende do país de destino do estágio, mas varia entre 1053 a 1409 euros), seguro de acidentes de trabalho, acidentes pessoais e de saúde e ainda a viagem de ida e volta.

Para te inscreveres, tens de ser jovem com idade até aos 29 anos, ter uma licenciatura ou um mestrado integrado concluído, não estar a trabalhar ou estudar à data do estágio, ter conhecimentos da língua inglesa e residência fixa em Portugal.

O período de estágio apresenta, numa primeira fase, a realização de um “curso em regime intensivo de Práticas Internacionais”, assim como várias “formações online de diferentes temáticas ligadas à formação de competências e inserção em modelos de trabalho”, refere a AICEP Portugal Global no seu site.

O estágio tem a duração máxima de nove meses e o candidato pode ainda ter a possibilidade de integrar um programa de mentoria InovContacto - Mentoring, que “reúne um conjunto de especialistas de diferentes áreas, que podem permitir acelerar a formação de competências e consolidar conhecimentos”.

“Com o programa INOV Contacto, enquanto contribuímos para a qualificação adicional de jovens quadros, através da integração dos jovens em projectos internacionais, estamos a impactar a competitividade as empresas, bem como, a incrementar a internacionalização da economia portuguesa e a promover a imagem de Portugal no mundo”, descreve Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, numa nota de imprensa enviada ao P3.

As inscrições para este período de estágio internacional já estão abertas e terminam no dia 17 de Novembro. As candidaturas são realizadas no site da INOV Contacto e para mais informações sobre o programa, os candidatos podem consultar a mesma página.

Texto editado por Amanda Ribeiro