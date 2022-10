Nasceu o Nô Bai, um site que diz “vamos!” aos negócios de pessoas negras

Mariama Injai criou uma página onde empreendedores negros podem incluir os seus projectos. A ideia é “promover a economia circular dentro da comunidade” e fazer com que estes negócios cheguem a mais pessoas.

Nô Bai, do crioulo guineense, significa “vamos”. É uma pista para o espírito que Mariama Injai quer impulsionar na plataforma à qual deu esse mesmo nome — um site que reúne empreendedores negros para promover a economia dentro da comunidade, fazê-la transbordar e tornar-se visível.

Enquanto AfroMary, como costumava assinar a página de Instagram onde se dedica ao activismo, Mariama percebeu que, “de forma natural”, já usava a sua plataforma para impulsionar “projectos e negócios”. “Continuei esse processo, mas tornei-o em negócio”, conta.

A ideia já era antiga e ganhou forma quando Mariama foi seleccionada pelo Impact Hub para tirar a ideia do papel. “Encontrar negócios de pessoas negras era muito difícil, a não ser que conhecesse especificamente aquele serviço”, refere. Por isso, quis agregá-los numa plataforma que permita vender e comprar, não só produtos, mas também serviços, independentemente do local onde cada um dos negócios está sediado.

“A ideia é promover a economia circular dentro da comunidade e fazer com que as pessoas — também as que não pertencem à comunidade — consumam destes negócios que muita gente não conhece por causa da visibilidade, que não é a mesma que de outros grupos sociais”, lamenta.

A Nô Bai foi lançada este domingo e conta, para já, com 20 negócios — um número que Mariama pretende aumentar em pouco tempo. O site disponibiliza uma ficha de inscrição para quem quiser ver o seu projecto lá incluído: basta preenchê-la e esperar que seja feita uma avaliação da viabilidade dos produtos.

Além da loja online, o site vai contar também com um mapeamento destes negócios: “Se vou ao Porto e quero comer num restaurante africano, vou ver no mapa”, explica. De norte a sul, os empreendedores podem adicionar o seu negócio no mapa, sem precisarem de integrar a loja.

No futuro, Mariama quer também criar o cartão “Nô Bai”, que deverá dar descontos nas lojas parceiras. “Está na altura de criarmos plataformas onde controlamos a nossa própria história. E isso começa por capacitar pessoas e potenciar negócios”, acredita.