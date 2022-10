O trio do novo gasoduto

Finalmente, Portugal, Espanha e França chegaram a acordo para se concretizar e levar avante o gasoduto que tanto se tem falado. As oposições cá de casa botaram faladura e consideraram que tal acordo energético é muito negativo para Portugal, como lhes é apanágio em maldizer e no bota-abaixo.

O que toda a Europa democrática deveria e deve urgentemente fazer é sair da situação de conforto e de inócua verborreia e em uníssono cerrar fileiras, com determinações firmes, deixando-se de palavras vãs porque o inimigo comum é criminosamente implacável, comportando-se como uma federação totalitária e terrorista.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Vale de Frades

Pela primeira vez na sua história, o nome desta aldeia transmontana foi várias vezes pronunciado por um primeiro-ministro. Que teve dificuldade em acertar no nome, de tão incógnito que o lugar é, Valprado, Vilar de Frades, etc. Lugar de agricultores, contrabandistas e guardas fiscais enquanto a fronteira era também económica, Vale de Frades já teve perto de 800 habitantes e agora terá 70, com uma média de idade elevadíssima, pelas razões que todos conhecemos. Terra dura e clima ainda mais severo, resta-lhe o encanto bucólico de uma ruralidade certamente não desejada pelos seus naturais.

Pois até esse último trunfo, subproduto de um desenvolvimento sustentado que nunca chegou, está prestes a ser-lhe subtraído, porque teve o azar de ficar no traçado do gasoduto Celorico–Zamora. Seguir-se-á um cortejo de indemnizações a preços irrisórios, porque irrelevante é a sua economia e o correspondente valor dos seus activos. Mas definitivos serão os estragos na magnífica paisagem do lugar, onde seculares carvalhos e freixos serão substituídos por equipamentos de apoio ao gasoduto. Quem paga isso a Vale de Frades? Terão sequer direito a gás de cidade grátis? Duvido! Aliás já serão muito poucos os residentes que lá estarão para o queimar.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Beja, aeroporto

Não sou de Beja nem tenho quaisquer interesses por lá. Move-me o meu conhecimento empírico do que é um grande aeroporto para aviões e a minha opinião sempre foi de que em Portugal ninguém pode por em causa que é em Beja que vão aterrar os grandes aviões que por qualquer razão vêm a Portugal e nem sequer na Portela podem aterrar. As pistas estão lá. O aeroporto está lá.

À partida quais são as dificuldades em matéria ambiental? Quem aprova Montijo muito mais facilmente aprovará Beja. Será que quem aprova o Montijo é porque quer o aeroporto perto da sua “mesa de cabeceira” apenas? Quando li ontem no PÚBLICO a crónica do professor Carlos A. Cupeto, que eu não conheço, fiquei satisfeitíssimo por estar ali uma demonstração clara com toda a evidência que o melhor local em Portugal para os aviões, grande e pequenos, aterrarem e descolarem é em Beja.

Aceito outra qualquer, sim, mas demonstrem-me.

José Rebelo, Caparica

Quantas pessoas já foram atropeladas em passadeiras até hoje? E dessas pessoas, quantas ficaram gravemente feridas e quantas morreram? Se soubermos o número, decerto ficaremos horrorizados. É necessária na sociedade uma mudança radical no que diz respeito à abordagem relativamente à passadeira por parte dos automobilistas e dos peões.

Primeiramente deve-se mudar o paradigma, não se pode dizer “a passadeira é para os peões”. A informação deve ser “a passadeira é para os automobilistas cederem a passagem aos peões”. De seguida, a informação deve ser “os peões só atravessam quando os automóveis estão imobilizados nas duas faixas”.

Ora isto requer que todas as pessoas sejam mais pacientes e que abrandem o ritmo do seu dia-a-dia. É fundamental ensinar isto nas escolas e em todos os órgãos da comunicação social. É urgente educar a cedência da passagem e a ter uma atitude mais prudente e serena. A sociedade tem de parar para pensar, pois muitas vidas serão salvas.

Miguel Xavier Sequeira, Lagos

Aos que dormem na Gare do Oriente

Enquanto a Câmara de Lisboa e o Governo vão gastar milhões de euros com a Jornada Mundial da Juventude, um casal de septuagenários dorme na Gare do Oriente depois de ter sido despejado de um apartamento em Lisboa. Sujeitos ao que podemos imaginar, têm problemas de saúde. O que tem a dizer Marcelo Rebelo de Sousa, que prometeu a erradicação dos sem-abrigo? A sociedade portuguesa passa por um momento de baixa estima, de egoísmo e de desprendimento face aos mais necessitados. Para os chefes do Estado e do Governo é mais importante dinheiro para o orçamento da Defesa do que para o orçamento dos mais necessitados. E se parte do orçamento do Presidente da República fosse para os sem-abrigo? E se o presidente da República viajasse menos?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

