No julgamento da Trump Organization, o mais difícil é seleccionar os jurados

Primeiros dias do processo por suspeitas de fraude e evasão fiscal ficam marcados pelo afastamento de dezenas de candidatos a jurados, a maioria depois de reconhecer o seu desprezo ou ódio a Trump.

O julgamento da empresa-mãe de Donald Trump, a Trump Organization, por suspeitas de fraude e evasão fiscal, arrancou no início desta semana com a selecção dos jurados que vão decidir o veredicto.

A sentença não deverá ser conhecida antes de Dezembro, mas o facto de o director financeiro da empresa ter feito um acordo com os procuradores indica que o julgamento poderá ser menos complexo do que a escolha do júri.

Em Manhattan, onde apenas 12% dos eleitores votaram em Trump na eleição de 2020, tem sido difícil encontrar 18 cidadãos que não tenham uma opinião forte sobre o ex-Presidente dos EUA.

“Peço desculpa, mas eu tenho um total desprezo por qualquer coisa em que Trump esteja envolvido”, disse um dos 130 candidatos que foram entrevistados, entre segunda e terça-feira, pelo juiz Juan Merchan, do Supremo Tribunal de Nova Iorque.

“Vou estar fora [do estado] de 19 a 30 de Novembro. Além disso, devo dizer que odeio Donald Trump”, disse outro dos candidatos – cujas respostas, divulgadas pelo tribunal sem a identificação dos entrevistados, surgem citadas no site do canal CBS.

No final dos dois primeiros dias de selecção, o juiz escolheu sete dos 18 jurados (12 efectivos e seis suplentes) que vão acompanhar o julgamento. A expectativa é que a selecção fique concluída até segunda-feira, o dia em que os procuradores do Ministério Público de Manhattan e os advogados de defesa da Trump Organization vão começar a apresentar os seus argumentos.

Sem Trump

Em causa estão acusações de fraude e evasão fiscal contra duas empresas da Trump Organization – a Trump Corporation e a Trump Payroll Corporation. Nem o ex-Presidente dos EUA, nem nenhum membro da família Trump, vão estar sentados no banco dos réus.

Em 2021, as duas empresas foram acusadas de promoverem um esquema de pagamentos paralelos de salários a executivos de topo, incluindo o director financeiro da Trump Organization, Allen Weisselberg.

Segundo a acusação, Weisselberg recebeu quase dois milhões de dólares (sensivelmente o mesmo valor em euros) do seu salário, nos últimos anos, em benefícios como o acesso a rendas grátis em Manhattan e o pagamento das escolas privadas de familiares – sem nunca ter pago os correspondentes impostos.

Weisselberg, de 75 anos, começou a trabalhar como contabilista na Trump Organization em 1973, e foi subindo na hierarquia da empresa até chegar a director financeiro.

Em Janeiro de 2017, dias antes de ter iniciado o seu mandato na Casa Branca, Donald Trump cedeu a gestão diária da empresa aos seus filhos Donald Trump Jr. e Eric Trump, e a Allen Weisselberg.

Ao longo das investigações, Weisselberg recusou-se a colaborar com os procuradores na tentativa de ligar Trump e os filhos ao esquema de pagamentos paralelos.

Em Agosto, o responsável fez um acordo que deixou de fora a hipótese de se pronunciar sobre a família Trump durante o julgamento, aceitando a sua culpabilidade pessoal em 15 acusações. Se for considerado culpado, não será condenado a mais do que cinco meses de prisão, escapando a uma pena que podia chegar a 15 anos de cadeia.

Em caso de condenação, a empresa terá de pagar apenas 1,7 milhões de dólares, o que não terá qualquer impacto nas finanças da família Trump.

Ao mesmo tempo, a empresa e o próprio Donald Trump enfrentam uma outra acusação, anunciada pela procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James. Em causa estão suspeitas de que Trump inflacionou o valor do seu património para obter empréstimos, e que declarou ao fisco um património muito abaixo da realidade para garantir benefícios fiscais.

Neste caso, o processo é de natureza civil, pelo que o ex-Presidente dos EUA e os seus filhos não estão expostos a penas de prisão. Para além do pagamento de indemnizações milionárias, a procuradora-geral de Nova Iorque pretende que a família Trump seja impedida de voltar a fazer negócios imobiliários no estado.