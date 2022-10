Alemanha vai legalizar cannabis para uso recreativo

O ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, anunciou que há um acordo no Governo para o plano de legalização que elaborou – e que quando for aprovado fará da Alemanha um dos países com legislação mais progressista no que toca à produção e consumo de cannabis, mesmo que para fins recreativos.

Segundo o plano, a compra e posse de 20 a 30 gramas de cannabis para consumo pessoal, mesmo que recreativo, será legal. Numa conferência de imprensa em Berlim, Lauterbach congratulou-se com o facto de a Alemanha vir a ter assim “a legalização de cannabis mais liberal da Europa”, mas garantiu que o país terá “o mercado mais regulado”, com a distribuição controlada e a tónica na segurança.

A legalização e regulação do mercado da marijuana fez parte da campanha eleitoral dos Verdes e do Partido Liberal Democrata, que foram também os dois partidos que mais votos conseguiram entre os jovens.

Segundo previsões feitas durante o processo de consulta para o plano, os benefícios económicos de ter um mercado regulado para o consumo doméstico, que se estima que possa ser de 400 toneladas por ano, o país arrecadaria mais 4,7 mil milhões de euros através de impostos e ainda na poupança de não levar a tribunal pessoas por uso recreativo ocasional, disse ao diário britânico The Guardian Justus Haucap, director do Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE).

A Alemanha não está a imitar o modelo dos Países Baixos, disse Lauterbach, sublinhando que este não tem um mercado regulado.