Crédito à habitação: Deco diz que a renegociação de contratos pode “não ser suficiente”

Associação Portuguesa de Bancos e Deco ouvidas no Parlamento sobre ao impacto da subida das taxas Euribor no orçamento das famílias.

O Governo está a preparar um diploma, juntamente com Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal, que assentará, essencialmente, na criação de condições que facilitem a renegociação dos empréstimos à habitação, de forma a permitir que as famílias possam acomodar a subida das taxas de juro Euribor nos seus orçamentos. “Mas essas medidas podem não ser suficiente”, defende a directora do Gabinete de Protecção do Financeira (GPF) da Deco, Natália Nunes, que apela ao Governo para que comece a preparar um “plano B” para os particulares que já estão com taxas de esforço muito elevadas (grande parte do rendimento é destinado ao pagamento de créditos) ou em que a duração dos contratos já seja muito elevada, o que limitará essas renegociações.