Crédito à habitação atinge 100 mil milhões em Setembro, máximo desde 2015

Os empréstimos a particulares para compra de casa atingiram, em Setembro, um total de 100 mil milhões de euros, mais cerca de 240 milhões de euros do que no final de Agosto, anunciou, esta quarta-feira, o Banco de Portugal (BdP). Já o total dos depósitos dos particulares desceu.

A meta dos 100 mil milhões de euros, que já não acontecia desde 2015, foi atingida apesar do abrandamento no ritmo de crescimento de crédito concedido para esta finalidade. Assim, os dados do supervisor dão conta de que o montante de crédito registou um crescimento de 4,4% em relação a Setembro de 2021, abaixo dos 4,6% de Agosto e dos 4,8% de Julho.

Em crescimento estão, também, os empréstimos ao consumo, que totalizavam 20,7 mil milhões de euros, mais 161,5 milhões de euros do que em Agosto, o que reflecte um crescimento de 6,3% relativamente a Setembro de 2021 (5,9% no mês anterior).

Em queda ligeira estão os depósitos acumulados pelos particulares, que diminuíram em cerca de 100 milhões de euros relativamente a Agosto, mas estão ainda em crescimento (+ 6,9%) em relação a Setembro de 2021. Os depósitos nos bancos residentes totalizavam 181,3 mil milhões de euros no final mês passado.

A instituição liderada por Mário Centeno faz uma comparação entre o crédito concedido e o montante dos depósitos, concluindo que o rácio de empréstimos sobre depósitos de particulares foi de 71%. Isto é, por cada 100 euros de depósitos de particulares, os bancos emprestaram 71 euros.

“Este indicador atingiu o seu valor máximo em Maio de 2007 (129%) e desde Maio de 2013 que se situa abaixo de 100%”, refere a entidade, que acrescenta que “uma análise para a área euro mostra que apenas três países — Países Baixos, Eslováquia e Finlândia — têm este rácio acima dos 100%, e que o valor para Portugal é muito próximo da média da área euro”

O stock de crédito às empresas atingiu, em Setembro, cerca de 76.600 milhões de euros, o que representa um crescimento de 1,4% em relação ao mesmo mês de 2021, e em desaceleração face ao crescimento de Agosto, que tinha sido de 1,5%.

Já os depósitos das empresas diminuíram em cerca de 461 milhões de euros por comparação com o mês anterior, tendo crescido 9,3% relativamente a Setembro de 2021, o que representa uma desaceleração pelo sexto mês consecutivo.

Malparado sobe no crédito ao consumo

Os dados agora divulgados pelo BdP revelam, ainda, uma evolução negativa do volume de malparado no segmento de crédito ao consumo, que aumentou pela primeira vez em mais de um ano e, assim, contrariou a tendência de redução de malparado que continua a verificar-se nos restantes segmentos do crédito, quer entre particulares, quer entre as empresas.

De acordo com os dados do BdP, no final de Setembro, o montante de empréstimos a particulares que tinham vencido ascendia a 1359 milhões de euros, valor que corresponde a uma redução face aos 1361 milhões que tinham sido registados em Agosto. A percentagem de empréstimos vencidos no crédito a particulares fixou-se em 1,1% em Setembro, a mesma percentagem que era registada em Agosto.

Esta evolução fica, contudo, a dever-se exclusivamente ao segmento de crédito à habitação, cujo montante em incumprimento diminuiu em mais de 14%, fixando-se em 322 milhões de euros.

Já o montante em incumprimento no crédito ao consumo e para outros fins voltou a ultrapassar a fasquia dos mil milhões de euros, ao aumentar em 51,1 milhões, para 1036 milhões de euros. Este é o maior aumento mensal no montante de empréstimos vencidos no crédito ao consumo desde Junho de 2019.

Assim, no final de Setembro, a percentagem de empréstimos vencidos no segmento de crédito ao consumo e para outros fins fixou-se em 3,6%, uma proporção que continua a ser historicamente baixa (o valor mais baixo registado pelo BdP é de 3,4%, enquanto o mais elevado, registado em 2015, é de 13,6%), mas que, ainda assim, representa um aumento em relação ao mês anterior. Já desde Agosto do ano passado que não se verificava um aumento mensal da percentagem de crédito ao consumo em incumprimento.

Em sentido contrário, a percentagem de empréstimos vencidos no crédito à habitação, segmento que representa a larga maioria da carteira de crédito a particulares, voltou a cair em Setembro, fixando-se agora em 0,3%, a proporção mais baixa de que há registo.

Também no segmento de empresas se registou uma melhoria do incumprimento em Setembro, com redução quer do montante, quer da percentagem de devedores face ao número total de clientes. No mês em análise, o montante de empréstimos a sociedades não financeiras que tinham vencido ascendia a 1818 milhões de euros, uma redução de 0,3% em relação ao mês anterior.

Já a percentagem de devedores entre as sociedades não financeiras caiu de 15,3% em Agosto para 14,9% em Setembro, enquanto a percentagem de empréstimos em incumprimento neste segmento se manteve em 2,4% em Setembro, a mesma proporção que era registada em Agosto.