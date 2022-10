Vitória do Inter de Milão atira Barcelona para fora da Champions

O Inter de Milão goleou, nesta quarta-feira o Viktoria Plzen por 4-0 e, com este resultado garantiu a sua passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, no Grupo C da Champions, ao mesmo tempo que eliminou o Barcelona da fase seguinte da prova.

Mkhitaryan abriu as “hostilidades” aos 35 minutos, com Dzeko a fazer o segundo aos 42’. O bósnio voltaria a festejar aos 66’, enquanto Lukaku, que não jogava desde Agosto, fechou o resultado aos 87’.

Na última jornada há confronto entre os já apurados Inter de Milão e Bayern Munique.

No mesmo grupo, o Barcelona já não irá além do terceiro lugar, caindo para a Liga Europa - será o segundo ano consecutivo que os catalães ficam pelo caminho -, enquanto o Viktoria Plzen não sairá da última posição.