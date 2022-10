Prémio LeYa 2022 para o matemático brasileiro Celso José da Costa

Matemático brasileiro, que concorreu sob pseudónimo, teve unanimidade do júri com A arte de driblar destinos .

Com A arte de driblar destinos, o matemático brasileiro Celso José da Costa​ é o Prémio LeYa 2022. Anúncio foi feito esta quarta-feira pelo júri, presidido por Manuel Alegre, numa conferência de imprensa na sede do grupo editorial em Alfragide.

Júri foi unânime na atribuição do prémio, destacando em acta que A arte de driblar destinos “é uma saga familiar que reflecte muito bem, com ritmo e vivacidade, o mundo social do interior do Brasil”. A esta edição do prémio para romances inéditos em língua portuguesa, no valor de 50 mil euros,​ concorreram 218 originais, oriundos de Portugal, Alemanha, Brasil, Espanha, Holanda, Inglaterra, Japão, Moçambique e Polónia. O original de Celso José da Costa foi submetido a concurso sob o pseudónimo de Fagundes Andrade.

Além do poeta e escritor Manuel Alegre, o júri desta edição é composto pela escritora e poeta angolana Ana Paula Tavares; pela jornalista e escritora portuguesa Isabel Lucas (colaboradora do PÚBLICO); pelo editor, jornalista e tradutor brasileiro Paulo Werneck (da revista literária Quatro, Cinco, Um) e, ainda, por Lourenço do Rosário, professor de Letras, fundador e antigo reitor da Universidade Politécnica de Maputo; José Carlos Seabra Pereira, professor de literatura Portuguesa na Universidade de Coimbra, e pelo poeta e escritor Nuno Júdice.

Celso José da Costa nasceu no estado do Paraná, em 1949, e é doutorado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro com uma tese na área de geometria diferencial. Em A arte de driblar destinos, o autor o autor traça o processo de educação de um jovem “em contextos nem sempre fáceis, e joga entre o pícaro e o trágico”, como se lê na acta do júri, que ressalva ainda o modo como “o narrador vai encontrando o seu caminho escolar com a matemática e ganhando um ascendente” que o levará a terminar os seus estudos na cidade de Curitiba.

O brasileiro Murilo Carvalho (O Rastro do Jaguar, 2008); o moçambicano João Paulo Borges Coelho (O Olho de Hertzog, 2009); os portugueses João Ricardo Pedro (O Teu Rosto Será o Último, 2011) e Nuno Camarneiro (Debaixo de Algum Céu, 2012), bem como a portuguesa residente em Londres Gabriela Ruivo (Uma Outra Voz, 2013), já receberam o prémio. Os portugueses Afonso Reis Cabral (O Meu Irmão, 2014); António Tavares (O Coro dos Defuntos, 2015); João Pinto Coelho (Os Loucos da Rua Mazur, 2017) e o brasileiro Itamar Vieira Júnior (Torto Arado, 2018) e José Carlos Barros (As Pessoas Invisíveis, 2021) foram os outros vencedores. Em 2010, 2016 e em 2019 o prémio não foi atribuído por falta de qualidade das obras concorrentes.