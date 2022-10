A explosão que fez descobrir uma pintura perdida de Artemisia Gentileschi

Acidente de há dois anos em Beirute chamou a atenção para a obra, entretanto atribuída à célebre pintora italiana. Alerta vai pemitir o seu restauro no Museu Getty de Los Angeles.

Uma pintura recentemente redescoberta em Beirute de Artemisia Gentileschi, a mais célebre pintora do barroco italiano, que se tornou um símbolo da forma como a história de arte ignorou durante séculos as mulheres artistas, vai ser restaurada no J. Paul Getty Museum, em Los Angeles, anunciou a instituição esta semana.