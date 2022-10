O que esconde o Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro?

Desde terça-feira e até sexta-feira, há duas novas experiências de terror por dia (ou por noite) na Netflix. São uma caminhada cambaleante e terrífica rumo ao Dia das Bruxas, claro, mas vêm com a marca de Guillermo del Toro e são uma rara experiência de estreia cadenciada, e não toda de uma vez, de episódios de uma série na plataforma do bingewatching. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities é uma colecção de oito episódios de diferentes, e independentes, histórias de terror. O modelo é o de Hitchcock e o objectivo era “capturar a era de ouro das antologias de fantasia” com que cresceu.

O objectivo foi cumprido? “É a série de terror perfeita para ver antes do Halloween”, decreta a crítica de cinco estrelas do diário britânico The Guardian, mas há “episódios com efeitos especiais monstruosos mas com histórias mal cozinhadas que na verdade não aquecem o sangue”, nota o crítico Brian Lowry na CNN. Daniel Fienberg, na revista Hollywood Reporter, só tem elogios para o capítulo que cabe a Jennifer Kent, uma das mais vibrantes vozes do cinema de terror actual, no episódio The Murmuring, em que Essie Davies, e Andrew Lincoln de The Walking Dead, são protagonistas. É também o último dos episódios a estrear-se na Netflix e a história é assinada por Del Toro.

A saber: cada episódio tem uma hora e à data de publicação deste artigo já estão quatro disponíveis — a dupla Scavengers, composta por Lot 36 (a outra que é escrita por Del Toro) e Graveyard Rats, e o pacote Loners, com os novos episódios The Autopsy e The Outside. Na quinta-feira estreiam-se os dois capítulos de Lovecraft (baseados em clássicos do mestre H.P. Lovecraft), Pickman’s Model e Dreams in the Witch House e na última noite, sexta-feira, há Visitations com The Viewing e The Murmuring. Uma nota nacional: o guarda-roupa é do luso-descendente Luís Sequeira, que já colaborara com Del Toro no seu filme mais recente, Beco das Almas Perdidas, bem como na série The Strain e no filme A Forma da Água, pelo qual foi nomeado para os Óscares.

Foto Ken Woroner/Netflix

Por fim, os adjectivos promocionais: “do macabro ao mágico, do gótico ao grotesco ou do assustador clássico”, são “oito histórias igualmente sofisticadas e sinistras”, empola a Netflix. Além das suas duas histórias originais e da produção executiva da série, Del Toro é, à maneira de Alfred Hitchcock, o anfitrião de cada episódio, que apresenta à entrada. Foi buscar autores e realizadores como Jennifer Kent (The Babadook), Guillermo Navarro (O Labirinto de Pan), Panos Cosmatos (Mandy), David Prior (The Empty Man), Keith Thomas (The Vigil), Catherine Hardwicke (Crepúsculo), Vincenzo Natali (In the Tall Grass) e Ana Lily Amirpour (The Bad Batch).

Guillermo del Toro explica que há apenas um fio condutor nesta temporada (a que chama “a primeira”, subentendendo-se que haverá mais no futuro) e que são “coisas escondidas, coisas que não são aparentes à primeira vista, realidades que existem sob o nosso mundo normal”, lê-se nas notas de produção da série. Não menciona o que diz ao New York Times, que é que além da alusão aos gabinetes de curiosidades recheados de bizarrias anatómicas, objectos especiais ou raros de antigamente, o título também pode dever-se ao facto de nesta sua primeira antologia ter convidado realizadores sobre os quais estava curioso. Quis dar-lhes “apoio e liberdade, poder de decisão sobre o produto final, a possibilidade de sentirem que tinham recursos”.

Foto Ken Woroner/Netflix

Ou seja, “aquele dinheiro Netflix”, como brinca bem a sério a realizadora Ana Lily Amirpour no New York Times, aludindo aos valores de produção envolvidos que permitem os efeitos visuais de alto nível e o precioso tempo de trabalho permitido. O estafado cliché de que uma série de prestígio tem de ser promovida como “um filme de xis horas” aqui é papagueado pelos realizadores, que sentiram que estavam a dirigir um dos seus filmes em cada um dos episódios que lhes coube. “Foi uma criação minha completa e total”, garante Amirpour, enquadrando o seu capítulo, The Outside, na sua filmografia stricto sensu.

O outro elemento que sobressai é o elenco, recheado de rostos associados ao terror - de Lincoln e seus zombies pop até ao perturbador Crispin Glover, o único que Del Toro insistiu mesmo que fizesse parte da série (é a estrela do episódio Pickman’s Model) - ou à fantasia, como Rupert Grint de Harry Potter, do sci-fi como David Hewlett ou Peter Weller, actores de composição como Tim Blake Nelson e premiados como F. Murray Abraham.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities tem agora um lugar na prateleira virtual e sentimental onde moram as antologias que a inspiraram - Hitchcock Apresenta, A Quinta Dimensão ou Os Limites do Terror (todas exibidas em Portugal na RTP). “Eram o que mais gostava de ver”, diz Del Toro ao New York Times, equiparando-as à leitura de contos pela sua contenção e imersão. “Se visitarem a minha ala de terror [na biblioteca de sua casa], a maior parte das coisas que colecciono são antologias.”