Batida: um néon para falar de colonialismo

No princípio era o néon. Neon Colonialismo, o novo disco de Batida, começou como uma luz. Pedro Coquenão, o produtor e DJ luso-angolano que lança música com esse nome, fez uma residência artística na Casa Independente, em Lisboa, em Fevereiro de 2020. Viveu nesse espaço durante um mês. Ao desenhar à mão e a fazer brincadeiras com palavras, apareceu “neon colonialismo”. O desenho foi transformado, por um especialista, em néon, de forma não perfeita, de modo a parecer estragado. Nascia a peça, que esteve exposta na entrada do espaço do Intendente.