Estradas de fogo

Pela primeira vez, um filme de um dos mais importantes cineastas brasileiros da actualidade, Adirley Queirós, vê estreia comercial nas salas portuguesas — e isto é significativo porque o próprio cinema de Queirós não é monolítico nem unânime, antes um objecto em constante mutação que se alimenta da realidade do “lumpen-proletariado” do antigo “país do futuro”, das prisões sociais a céu aberto que são as favelas, para criar uma arte eminentemente tropicalista, “geleia geral” que faz chocar Pedro Costa e Mad Max no espaço de um mesmo filme. Para a mutação que o seu cinema sofreu nos últimos anos veio contribuir a portuguesa Joana Pimenta, que de directora de fotografia no anterior Era uma Vez Brasília é aqui erguida com inteira justiça a co-autora.