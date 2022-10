Farmacêuticos do SNS estão em greve pela primeira vez e com adesão acima dos 90%

No Sindicato Nacional dos Farmacêuticos (SNF), ao final da manhã, ainda se faziam contas aos números exactos da adesão à greve iniciada esta terça-feira e que se vai prolongar por todo o dia de amanhã. A Henrique Reguengos, presidente do SNF, têm chegado informações de uma adesão que chega aos 100% em alguns serviços (como no IPO do Porto, no São Francisco Xavier, em Lisboa), mas as percentagens estão a ser confrontadas com números absolutos, para se chegar a um valor o mais correcto possível. “Em termos gerais podemos dizer com segurança que estamos com uma adesão acima dos 90%, mas se olhássemos só para as percentagens, diria que era entre os 95% e os 100%”, diz. Os serviços mínimos estão a funcionar.