PSD à espera de Marcelo no diploma sobre Europol e Interpol

A proposta de lei que passa a tutela dos gabinetes nacionais da Europol e Interpol para o Ponto de Contacto para a Cooperação Policial Internacional, que funciona na dependência do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), foram aprovadas, na especialidade, apenas com os votos favoráveis dos socialistas e os votos contra do PSD, IL e PCP (os restantes partidos estiveram ausentes). Os sociais-democratas esperam agora a decisão do Presidente da República, que tinha admitido enviar o diploma para o Tribunal Constitucional caso tivesse dúvidas.