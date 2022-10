PCP diz que não há negociações com o Governo e propõe aumento de 50 euros nas pensões

Os comunistas apresentaram as primeiras propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Objectivos: recuperar o poder de compra, travar subida dos preços, tributar os lucros e reforçar o SNS.

Depois de se ter reunido com o Governo na semana passada, o PCP afirmou esta terça-feira que “não há negociações” previstas com o executivo no âmbito do Orçamento do Estado (OE) para 2023. Em conferência de imprensa no Parlamento, a líder parlamentar do partido, Paula Santos, apresentou as primeiras propostas de alteração ao (OE) do PCP para fazer face à “recusa da recuperação a perda do poder de compra” por parte do executivo, entre as quais se conta um aumento mínimo de 50 euros nas pensões.

Questionada pelos jornalistas sobre a possibilidade de o PCP conseguir chegar a um entendimento com o Governo sobre as propostas a que vai dar entrada, Paula Santos declarou que “está nas mãos do Governo” tomar essa decisão e assinalou que não há “nenhuma reunião marcada” depois do último encontro com o executivo.

“Não há negociações. Nesta proposta do Orçamento do Estado, o Governo faz uma opção muito clara. A opção que faz é claramente pelo benefício dos grandes grupos económicos, faz uma opção por prolongar a perda de poder de compra por parte de trabalhadores, reformados e pensionistas”, afirmou, garantido que o PCP não tem “qualquer tipo de ilusão relativamente às divergências” com os socialistas.

Como tal, os comunistas querem travar a decisão do executivo de não actualizar as pensões à taxa da inflação no próximo ano, propondo, contrariamente, um aumento das pensões “sem cortes” de 50 euros “no mínimo”. A pensar na crise inflacionária, vão também apresentar uma proposta de fixação dos preços de bens alimentares e dos combustíveis.

Só o aumento das pensões custaria ao Estado 800 mil milhões de euros, segundo estimativas feitas pelos comunistas. Mas Paula Santos salienta que as propostas do PCP a nível tributário levariam a “um aumento da receita do Estado” de “muitos milhares de euros”.

Nesse campo, o partido de Jerónimo de Sousa quer reforçar a progressividade do IRC, reduzindo-o ao nível das pequenas e médias empresas, mas aumentando-o para os grupos económicos através de uma taxa de 35% para lucros acima dos 50 milhões -, medida que deverá atingir entre 40 a 50 empresas, estima -, assim como propõe criar uma contribuição extraordinária para os sectores da energia, da grande distribuição, da banca e dos seguros sobre os lucros de 2022 e 2023.

Além disso, o PCP pretende acabar com o alargamento sem limite de anos da dedução dos prejuízos fiscais das empresas e com os “benefícios fiscais dirigidos aos grupos económicos, aos grandes proprietários e às grandes fortunas”.

Também com vista a “enfrentar os interesses dos grupos económicos”, o PCP vai bater-se ainda pelo “englobamento obrigatório de todos os rendimentos no último escalão de IRS”, a actualização dos escalões do IRS em 7,8%, isto é, de acordo com as previsões do Banco de Portugal e do Conselho das Finanças Públicas, e o aumento do valor do mínimo de existência e da dedução específica.

Também o IVA deverá sofrer alterações para os comunistas, nomeadamente, através da redução da taxa da electricidade e do gás para 6% e das telecomunicações para 13%.

No campo da saúde, a líder da bancada anunciou um regime de dedicação exclusiva dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e o alargamento da atribuição de incentivos para a fixação de médicos e enfermeiros em zonas com carências através de um incentivo de 50% da remuneração ou de um apoio para compensar as despesas com a habitação.