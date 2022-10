Adriano Moreira

Podemos não gostar das suas ideias sobre a ideologia social cristã que Adriano Moreira sempre defendeu. Contudo há coisas em que não pode haver discórdia: o seu amor a Portugal, a lealdade às suas convicções a luta e coragem na defesa pelos princípios pelos quais regeu a sua vida, o grande grau de cultura e actualização permanente pela História do país ou do mundo, a sua grande capacidade de oratória e o grande respeito por todos os outros que pensavam diferente dele são razões para o considerar um grande homem e um grande português.

O seu maior legado é o seu exemplo como cidadão, político e professor. Deixa história e saudade.

António Barbosa, Porto

100 anos, 1 século de vida

Morreu o senador Adriano Moreira. Cumpriu 100 anos de vida a 6 de Setembro. Uma das personalidades mais interessantes, mais estimulantes e inteligentes com quem tivemos, todos, o privilégio de conviver. E, alguns, o privilégio, menos comum, de o conhecer pessoalmente, como foi o meu caso. Acima de tudo na vida académica, como sempre reclamou, mas também na advocacia, na política e na sociedade, deixou uma marca indelével em todos quantos com ele privaram, partilhando conselhos, análises, conversas, conhecimento. E tudo isto foi possível e ficou registado. Nas suas aulas, nas conferências, nos inúmeros programas de televisão para onde foi convidado, ou nos seus livros, onde ficaram expressos os seus pensamentos e as suas visões sobre Portugal, a Europa e o mundo. Documentos que importa ler ou revisitar sobre um Homem empenhado e preocupado com tudo o que o rodeia.

Perdemos um verdadeiro democrata-cristão, um defensor da doutrina social da Igreja, claro que sim, mas, acima de tudo, perdemos um grande humanista. Não são necessárias muitas palavras para lhe deixar, da minha parte, aqui, uma singela homenagem. Quem tiver vontade e interesse, o melhor que pode e deve fazer é ler ou revisitar a sua interessante e estimulante obra publicada. Entre tantos, estes são imperdíveis para quem quiser compreender e ficar a conhecer melhor a sua mundivisão: A Espuma do Tempo. Memórias do Tempo de Vésperas ou ainda Memórias do Outono Ocidental - Um Século Sem Bússola

José Manuel Pina, Lisboa

A propósito de Adriano Moreira

“Adriano Moreira, uma vida a explicar dois anos no Estado Novo”, assim se lê na 1.ª página do PÚBLICO de ontem. Um título por demais infeliz, senão mesmo lamentável. Entenderá a direcção do jornal que nada havia de mais consentâneo com a vida, o pensamento, o testemunho, o serviço público, a integridade, a sabedoria, o sentido humanista, a visão estratégica de Adriano Moreira, do que escolher este título, além do mais, capcioso e profundamente injusto? Aliás, o título tem a leitura da ideia de um “pecado original” a remir durante uma vida. Tivesse sido Adriano Moreira um “pensador de esquerda” mais ou menos “marxiano” e tudo estaria bem. Tivesse sido Adriano Moreira um fervoroso ateu e tudo estaria igualmente bem. Ou seja, jamais tal título abriria o jornal no dia seguinte ao do seu desaparecimento. É tudo uma questão de inclinação do plano, a que, ultimamente, o PÚBLICO nos tem habituado.

António Bagão Félix, Lisboa

Juízes do TC e pensão vitalícia

Quem defende o interesse do cidadão comum de todos os atropelos a que está continuamente sujeito se até na Justiça há esquemas para esmifrar o erário público a bem de alguns privilegiados e a mal de todos os restantes portugueses?

Vem isto a propósito da notícia da edição de ontem do PÚBLICO, em que é dito que se mantêm em funções juízes do TC, para além do mandato, com o propósito de lhes garantir uma pensão vitalícia, conseguida desde que tenham mais de 40 anos de idade e 10 anos, seguidos ou interpolados, na função. O mandato é de 9 anos. É uma vergonha. Será possível que ninguém esteja atento a estas situações? Onde está o Governo?

Jorge Loureiro, Anadia