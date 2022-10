Cristiano Ronaldo reintegrado no Manchester United

Depois de ter sido afastado do jogo com o Chelsea, o português volta aos treinos com o restante plantel e deve jogar já na quinta-feira.

Cristiano Ronaldo voltou esta terça-feira a integrar os treinos da equipa principal do Manchester United, tendo em vista a recepção ao Sheriff Tiraspol, esta quinta-feira, para a fase de grupos da Liga Europa (competição onde foi titular em todos os jogos esta época), depois de ter ficado de fora na última partida para a Liga inglesa por decisão do treinador Erik Ten Hag, após uma atitude polémica do jogador no confronto com o Tottenham.

No passado dia 19 de Outubro, Ronaldo recusou-se a entrar em campo a poucos minutos do final do jogo com o Tottenham e nem esperou pelos 90 minutos para regressar aos balneários, o que gerou muitas reacções negativas. Como consequência, o internacional português foi afastado da equipa principal e do duelo com o Chelsea, no último domingo.

Esta segunda-feira, o site Manchester Evening News reportou que o internacional português teria, hoje (terça-feira), uma reunião com o treinador dos “red devils”, Erik Ten Hag, para avaliar este episódio. O regresso de Ronaldo aos treinos do Manchester United foi noticiado numa pequena nota no site do clube inglês, sinalizando a resolução deste caso.

Apesar do conflito ter ficado, aparentemente, sanado, órgãos da imprensa inglesa como a Sky Sports e o The Athletic adiantavam existir conversas entre o português e o Manchester United para a rescisão do contrato (por mútuo acordo) que liga as duas partes e que termina em Junho de 2023.

Texto editado por José J. Mateus