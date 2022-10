Para o Benfica, um ponto na Champions pode valer três

No futebol, geralmente três pontos são três pontos. E um ponto é um ponto, tal como zero é apenas zero. Mas a constatação linguística e matemática tem, no futebol, momentos de paradoxo. Para o Benfica, nesta terça-feira (20h, Eleven), trata-se de resolver esse paradoxo frente à Juventus, no grupo H da Liga dos Campeões.

Três pontos darão aos “encarnados” o apuramento para os oitavos-de-final, precisamente à custa da equipa italiana, que, nesse cenário, verá o resto da Champions no sofá. Mas um ponto também serve, em tese, esse mesmo propósito, já que nem o mais empedernido adepto do Maccabi espera um triunfo israelita em casa do PSG.

Agarrar-se ao empate e ser calculista nos momentos de ferir a Juventus ou ir “para cima” da equipa italiana e tentar mostrar que se trata mesmo de um Benfica superior ao gigante de Turim? Esse é um dilema para uma equipa que tem sido quase sempre ofensiva e Roger Schmidt foi claro sobre o plano.

“A Juventus precisa de ganhar ambos os jogos para passar, mas nós precisamos de apenas um ponto. Toda a gente sabe disso, mas não jogamos para o empate. Quando entramos, é para vencer e amanhã será assim. É a Champions e já mostrámos que jogamos com grande intensidade em todos os jogos. Temos de aproveitar o facto de jogarmos em casa. Queremos dar uma alegria aos nossos adeptos. Não há aqui matemáticas”, apontou, na antevisão da partida.

A aversão do técnico à matemática pode ser apenas retórica pré-jogo, já que nenhum adepto benfiquista gostaria de ver o alemão dizer que jogaria para o empate? Pode. Mas há algo que dá corpo à tese do treinador germânico.

O Benfica tem, pela terceira vez nesta temporada, a possibilidade de se “sentar” à sombra de um empate. Nessas duas ocasiões, nas eliminatórias frente a Midtjylland e Dínamo de Kiev, o Benfica não se deixou seduzir pela possibilidade de gerir a eliminatória e arrancou triunfos por 3-1 e 3-0, mesmo tendo vencido as primeiras mãos.

É certo que dinamarqueses e ucranianos são demasiado frágeis para esta poder ser uma comparação totalmente justa, pelo que é relevante olhar para as visitas do Benfica a Turim e Paris: 11-19 em remates em Itália e 7-7 em França.

Estes números dão nexo à observação a olho nu que já tinha mostrado um Benfica com vontade de ser ofensivo, mesmo jogando em casa de “tubarões”.

Outro dado que complementa a previsão de um Benfica audaz é o facto de a equipa italiana não ser, em rigor, um verdadeiro “tubarão” ao dia em que se escreve este texto. E continuará sem o ser no dia em que jogará na Luz.

É que Massimiliano Allegri vai ter de ir a jogo sem Leandro Paredes, Di María e Bremer, que se juntam aos já esperados ausentes Pogba, Chiesa, De Sciglio, Kaio Jorge e Aké — em suma, estamos a falar de pelo menos cinco jogadores que, num cenário normal, seriam titulares.

Mesmo com as ausências e com a necessidade de vencer no estádio de uma equipa sem derrotas em 2022/23, o treinador italiano mostrou-se confiante. “O Benfica ainda não perdeu? Talvez na terça-feira seja o momento certo”, disparou. E lembrou a fatalidade deste jogo: “Sabemos que será uma partida difícil, muito importante para nós. Estamos confiantes, até porque ainda não estamos fora da Liga dos Campeões e nem sequer temos a Liga Europa assegurada.”