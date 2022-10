Um dos capítulos de A Família Netanyahu, de Joshua Cohen

A Família Netanyahu, do escritor norte-americano Joshua Cohen, vencedor do Prémio Pulitzer de Ficção 2022 e do Prémio Nacional do Livro Judaico, já está nas livrarias numa edição Dom Quixote. Misturando ficção com não-ficção, é “um romance histórico mordaz e linguisticamente exímio sobre as ambiguidades da experiência judaico-americana” segundo a editora.