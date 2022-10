Da Weasel de regresso para actuar no Festival Marés Vivas em 2023

Da Weasel vão ser cabeça de cartaz do primeiro dia do Festival Marés Vivas. Concerto a 14 de Julho de 2023, em Vila Nova de Gaia

Há uma semana prometiam novidades para breve ao deixarem nas redes sociais os números 2023 e “A doninha está de volta”. Eis que elas chegam: os Da Weasel vão ser cabeça de cartaz do primeiro dia do Festival Marés Vivas, que acontece entre 14 e 16 de Julho de 2023, em Vila Nova de Gaia, anunciou esta terça-feira a organização.

“Tivemos uma edição de 2022 incrível, mas traz-nos muito mais responsabilidade e isso vai-nos levar a melhorar ainda mais todo o espaço e o cartaz, porque no fundo é isso que agrada aos festivaleiros”, disse Jorge Lopes, promotor do Festival Meo Marés Vivas, na conferência de imprensa de apresentação da 15.ª edição do evento.

Na actuação em Julho deste ano, no Nos Alive, a banda, uma das mais importantes no panorama musical português, deixava aberta a porta para a possibilidade de futuras actuações em palco. E revelaram esta terça-feira, em conferência de imprensa, que “sempre foram uma banda de concertos ao vivo” e que estão “muito felizes por estar no Marés”.