Projecto liderado por Portugal tem 2,7 milhões de euros para avaliar e reduzir lacunas na leitura de adultos

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa lidera consórcio europeu que quer contribuir para o desenvolvimento das capacidades de literacia da população adulta. Ao longo do projecto, será criado um sistema de leitura inteligente que avaliará a complexidade de textos e que sugerirá leituras adequadas às competências de leitura de cada um.

Avaliar e diminuir as lacunas nas competências de leitura de adultos com baixa literacia – esta é a missão de um projecto financiado em 2,7 milhões de euros pelo programa Horizonte Europa da Comissão Europeia. Ao leme deste trabalho estará Raquel Amaro, investigadora do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa.